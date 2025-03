L’Isola dei Famosi sta scaldando i motori al fine di tornare con un appeal diverso anche se, stando ai nomi che circolano, il pubblico potrebbe rimanerne deluso per l’ennesima volta, come se i vertici Mediaset non credessero più a questo progetto che avrebbe bisogno soltanto di un rilancio degno di nota. Intanto non si fa altro che parlare del cast e di chi potrebbe creare delle solide dinamiche da usare in puntata.

Quando inizia L’Isola dei Famosi? Veronica Gentili nuova conduttrice/ Data e anticipazioni

Gabriele Pariglia ha rivelato i primi nomi delle naufraghe che parrebbero quasi sicure: da una parte c’è Camila Giorgi, tennista di fama internazionale finita nei guai giudiziari, e dall’altra Chiara Balistreri, spesso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare delle violenze subite dal suo ex fidanzato che ha poi denunciato. Ma le indiscrezioni non si fermano di certo qui.

Angelo Madonia nuovo concorrente de L'Isola dei Famosi/ Reazione choc di Sonia Bruganelli sui social

L’Isola dei Famosi, il cast prende forma: Delia Duran in pole, in forse Marialuisa Jacobelli

È in forse per partecipare all’Isola dei Famosi la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, ma quanto apprende il portale FanPage pare che la sua presenza rischierebbe di coinvolgere Ilary Blasi, per anni alla guida del reality show di Canale5. Quindi la produzione ci starebbe pensando. L’esperta di gossip Deianira Marzano, invece, ha fatto un altro nome: Delia Duran, la compagna di Alex Belli, che tanto ha fatto parlare di sé quando ha partecipato al Grande Fratello (il pubblico ricorderà ancora il triangolo con Soleil Sorge).

Isola dei Famosi 2025, Angelo Madonia concorrente: le parole del ballerino/ Il ruolo di Sonia Bruganelli

Oltre alla ciclista Letizia Paternoster, che non è ancora stata confermata, la produzione de L’Isola dei Famosi, come fa sapere Novella2000.it, starebbe cercando un volto preciso, che abbia le caratteristiche estetiche di un Luca Vetrone. Perché? Chissà. Si sa solo che non è facile, anche perché i cosiddetti famosi sono ormai finiti, quindi bisogna optare per volti poco noti, anche andando contro il titolo del reality show isolano. Smentiti i nomi di Loris Karius e Angelo Madonia, invece. Si parla anche di Zeudi Di Palma concorrente subito dopo la fine del Grande Fratello.