Isola dei Famosi, chi sono i nuovi concorrenti? Le novità e gli ultimi rumor

Manca davvero pochissimo all’inizio de L’Isola dei Famosi e ancora si sa pochissimo sul cast e sulle novità dello storico programma di Canale 5. Chi approderà alle Honduras? Per ora solo una cosa è certa, che Veronica Gentili sarà la nuova conduttrice di questa edizione. Alcuni rumor, invece, vedrebbero Simona Ventura nei panni di opinionista anche se lei continua a fare la vaga dicendo di non sapere nulla riguardo al possibile ruolo.

Per quanto riguarda i concorrenti regna ancora il mistero, ma Monica Setta ha chiesto a Carmen Russo se quest’anno fosse una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi. La moglie di Enzo Paolo Turchi non ha smentito le indiscrezioni che la vedrebbero nel cast e non ha risposto alla conduttrice. Certo è che per lei non sarebbe affatto una novità, dato che questa potrebbe essere la sua quarta volta sull’Isola. Si passa poi ad Antonella Mosetti che ha completamente ignorato le voci che la vedrebbero nel programma. Negli ultimi giorni, Gabriele Parpiglia ha svelato che la produzione de L’Isola dei Famosi starebbe facendo la corte ad un importante personaggio del mondo dello sport. Vediamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, Gabriele Parpiglia svela gli esclusi dal cast

Gli autori de L’Isola dei Famosi stanno cercando di convincere l’allenatore Serse Cosmi per entrare nel cast del reality di Canale 5. Ecco cos’ha fatto sapere Gabriele Parpiglia a Studio 100: “Corteggiatissimo, l’allenatore, uno tra i più spiritosi, che ci ha fatto ridere ai tempi di Mai Dire Gol, Serse Cosmi. Serse Cosmi può essere il nome nuovo della nuova edizione del programma di Veronica Gentili”. Non solo, Parpiglia ha anche confermato l’esclusione di tre vip dei quali si vociferava la presenza all’interno del programma. Non ci sarà infatti Chiara Basso e non ci sarà Er Gennaro. Invece, resta ancora in bilico la presenza di Camilla Giorgi.