Isola dei Famosi, Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati?/ La rivelazione

Claudia Motta ufficialmente single!

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati ufficialmente. La notizia è stata confermata dalla stessa Motta, appena tornata dall’avventura all’Isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare nelle scorse settimane a causa di un infortunio. Dopo esser scivolata sugli scogli i medici non le hanno permesso di tornare in gioco ed è così tornata in Italia. a Lo Zoo di 105, Claudia Motta ha così confermato di non essere più fidanzata “ma credo si fosse capito“, rendendo così ufficiale la separazione dal famoso chef e volto televisivo Simone Rugiati. I due dopo il rientro dall’Honduras dell’ex Miss Mondo Italia di 23 anni, attrice in Scappo a Casa con Aldo Baglio e nella squadra di Donne Avventura, si sarebbero sempre più allontanati.

Helena Prestes choc: "Ho avuto un crollo psicologico all'Isola"/ "Non l'ho mostrato a nessuno ma…"

Erano state alcune story comparse su Instagram a rendere nota la crisi tra i due. Rugiati si era riferito a un certo “Giorgio” accusandolo velatamente di essere la causa dei suoi problemi con la compagna. Quei video avevano lasciato intendere che l’allontanamento tra i due fosse legato a un presunto tradimento di Claudia, circostanza che era stato lo stesso Simone a smentire a qualche ora di distanza dal momento in cui le sue allusioni avevano alimentato le prime indiscrezioni.

Stefania Caroli, moglie Paolo Noise: "Mi sono spaventata"/ "Voleva vincere l'Isola…"

Simone Rugiati aveva smentito i rumors su una separazione da Claudia Motta

Simone Rugiati aveva smentito le voci di una separazione da Claudia Motta intervenendo su Instagram dopo avere forse inconsapevolmente, alimentato le voci di tradimento. “Visto che settimana scorsa mi sono esposto pubblicamente parlandovi di Claudia e dei miei sentimenti per lei – aveva affermato Simone – credo sia arrivato il momento di fare una sciacquata alla bocca a quei giornalisti o coniglia da tastiera che stanno mettendo sul web notizie infanganti su Claudia che anche a me sono arrivate e in un momento veramente difficile mi hanno spezzato le gambe, mi hanno destabilizzato totalmente, però molto probabilmente, anzi al 100%, sono totalmente inventate e create da persone che volevano distruggerci.

Marco Mazzoli, sfogo dopo il ritiro di Paolo Noise all'Isola/ "Brutto colpo, ora mi manca molto"

In piccola parte all’inizio ce l’hanno fatta, ma volevo dirvi che sono completamente follie. Io per primo ci sono cascato e volevo dirvi di non crederci perché Claudia non è assolutamente il tipo”. Ma a distanza di qualche giorno da quel momento, il legame tra i due si è interrotto come ha annunciato ufficialmente l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA