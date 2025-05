Non accennano a placarsi le polemiche intorno all’Isola dei Famosi 2025 e che non riguardano prettamente le dinamiche vigenti in Honduras. L’eco del reality si percepisce principalmente in rete tra ascolti al ribasso, copiosi ritiri e polemiche che divampano proprio sui social rispetto ad alcune scelte degli autori del programma. Come racconta Il Vicolo delle News, dopo la quarta puntata diversi utenti sui social avrebbero palesato un vero e proprio dissenso generale per alcune circostanze osservate proprio nel corso dell’ultimo appuntamento.

Nel mirino sarebbero finite in particolare due naufraghe, Alessia Fabiani e Teresanna Pugliese; la prima in realtà è ormai da considerare ex concorrente vista l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2025 nel corso della quarta puntata. A dispetto della decisione del pubblico, alla showgirl è stata concessa la possibilità di cambiare idea proseguendo la sua avventura presso ‘L’ultima spiaggia’. Ai fan non è sfuggito il trattamento diverso rispetto a quanto successo a Lorenzo Tanto, primo eliminato di questa edizione. Per lui nessuna seconda chance, eliminazione diretta: circostanza che ha dunque accesso le polemiche sui social.

Isola dei Famosi 2025, social in protesta: anche la new entry Ahlam El Brinis nel mirino del web

Come racconta Il Vicolo delle News, sempre dai social avrebbero segnalato con particolare dissenso una presunta ‘spinta’ in favore di Teresanna Pugliese. La polemica divampa principalmente per la prova leader, vinta ai danni di Omar Fantini; in quel caso, secondo qualcuno la concorrente sarebbe stata agevolata al fine di primeggiare al posto del comico che nelle precedenti occasioni aveva sempre trionfato.

Le polemiche social sull’Isola dei Famosi 2025 proseguono con una new entry, Ahlam El Brinis; le prime interazioni avrebbero messo in evidenza – a detta di alcuni utenti – delle capacità non proprio congeniali per un’esperienza simile. Impacciata nel corso della prova di ricompensa e impaurita nel momento dell’esordio con il classico tuffo dall’elicottero. Insomma, il web non lascia passare nulla e l’impressione è che si andrà avanti così per diverse puntate.

