Dino Giarrusso parla della sua esperienza all'Isola dei Famosi e di un possibile ritorno in un reality: cos'ha detto

Dino Giarrusso torna a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Il giornalista, eliminato a un passo dalla finale che ha visto trionfare Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTV, tracciando un bilancio del suo percorso nel reality di Canale 5 e facendo chiarezza sul suo rapporto con la conduttrice Veronica Gentili. Negli ultimi giorni, infatti, era circolata la voce di presunti attriti tra i due, ma la realtà sembra essere ben diversa. Giarrusso ha sì espresso qualche perplessità su alcune dinamiche del programma, lasciando intendere che diversi insulti pesanti pronunciati dai naufraghi non sarebbero mai stati trasmessi in onda, ma ha comunque speso parole di stima nei confronti della conduttrice.

“Veronica è un’amica da tanti anni. Lei non ha voluto semplicemente ricondividere gli auguri di nessuno dei naufraghi e ha fatto bene, altrimenti sarebbe stata imparziale. Anzi, gli ho mandato tutti gli screenshot dei gossip e abbiamo riso insieme“, ha detto l’ex naufrago, mettendo in risalto la professionalità della collega nel suo nuovo ruolo di conduttrice del format.

Dino Giarrusso pronto a tornare in un reality? Cos’ha detto

Dopodiché, Dino Giarrusso ha parlato della possibilità di partecipare ad altri reality dopo l’esperienza a l’Isola. Nonostante il suo carattere si sia rivelato particolarmente adatto per questo tipo di format, il giornalista ha escluso la possibilità di tornare nei panni di concorrente in un reality show. Difatti, considera l’Isola un viaggio di vera sopravvivenza e che rappresenta qualcosa di più di una semplice partecipazione ad un programma: “Ho fatto l’Isola perché è una prova di sopravvivenza. Ma ammetto la mia totale impreparazione in fatto di reality. Se sei mesi fa mi avessero detto che avrei partecipato gli avrei riso in faccia e invece poi l’ho fatto. Ma tornare come concorrente in un reality, non credo“.