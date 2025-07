Dino Giarrusso polemico contro l'Isola dei Famosi: la rivelazione sui suoi compagni d'avventura

Meno di una settimana fa si è conclusa l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani, già prima storica vincitrice del Grande Fratello, ben 25 anni fa. Questa stagione dell’Isola, però, non è stata particolarmente fortunata. Difatti, nonostante la conduzione di Veronica Gentili sia stata accolta positivamente, gli ascolti si sono rivelati deludenti, a conferma del fatto che i reality di Canale 5 sembrano ormai aver stancato una parte del pubblico. Non sono mancate comunque le polemiche, tra la discussa partecipazione di Mario Adinolfi e i numerosi ritiri da parte dei concorrenti.

E, a proposito di polemiche, nelle ultime ore Dino Giarrusso ha fatto delle rivelazioni che non sono passate inosservate. Il giornalista, eliminato a un passo dalla finale, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha raccontato la sua esperienza in Honduras, non risparmiando critiche ad alcuni dei suoi compagni d’avventura. Secondo quanto dichiarato da Giarrusso, diversi concorrenti avrebbero pronunciato insulti molto pesanti, che tuttavia non sarebbero mai stati trasmessi in onda.

Dino Giarrusso contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi: cos’ha detto

“Ci sono varie frasi dette da alcuni miei compagni. ‘Lei è tornata a fare la * su Onlyfans’, ‘Sei autistico’, ‘Quel signore che non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto’, riferita a Mario. Sono uscite brutte, ma sono state perdonate. A me no ma se questo è servito a rendere più vivo il programma, va bene così“, ha detto Dino Giarrusso con un velo di polemica durante la sua intervista a Fanpage.

Ad ogni modo, nonostante queste critiche, l’ex naufrago ha speso delle bellissime parole per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili, definendola addirittura “perfetta” come ‘capitana’ del reality, essendo riuscita ad essere imparziale e giusta con tutti i concorrenti.

