Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi l’opinionista Simona Ventura ha commesso una gaffe clamorosa: Veronica Gentili costretta a intervenire

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, che non ha raccolto gli ascolti sperati infatti Mediaset ha deciso di chiuderla in anticipo, sono andati in onda dei momenti molti intensi per alcuni naufraghi che avevano bisogno di riabbracciare i loro cari, come Omar Fantini e Teresanna Pugliese.

Proprio in occasione della sorpresa all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha avuto modo di incontrare il suo amato marito, Simona Ventura è intervenuta commettendo una gaffe clamorosa come quella di Mara Venier in un’edizione passata. In pratica ha fatto capire a Teresanna che lei e i naufraghi non avrebbero dovuto aspettare molto tempo senza strumenti per la pesca dato che la settimana sarebbe stata alquanto corta. Peccato che nessuno di loro sapesse che la prossima puntata sarebbe andata in onda mercoledì.

Selvaggia Lucarelli elogia Veronica Gentili: "Mediaset deve coltivarla come merita"/ "Impressionata da lei"

Isola dei Famosi: Veronica Gentili cerca di zittire Simona Ventura

E come ha reagito Veronica Gentili? Ha cercato di zittire l’opinionista Simona Ventura girando attorno alla sua gaffe, dicendo che cinque/sei giorni passano in fretta, cercando di mettere una pezza, ma ormai la cosa era fatta. Teresanna Pugliese non ha infierito preferendo abbracciare suo marito e rinunciando così agli strumenti per la pesca.

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2025?/ Ascolti flop: Veronica Gentili non inverte trend degli ultimi anni

Ieri anche Omar Fantini ha ricevuto una bella sorpresa da parte della fidanzata che ha potuto riabbracciare soltanto dopo una prova per testare la loro complicità, superata alla grande con risate da parte di entrambi. La conduttrice si è emozionata con tutte le sorprese mentre Selvaggia Lucarelli, ospite al fine di dare una scossa all’Isola dei Famosi, è rimasta molto neutra, preferendo poi fare i complimenti per la sua conduzione (svelate le pagelle).