Isola dei Famosi: due nuovi naufraghi stanno per sbarcare/ Sorpresa per Marco e Paolo

Isola dei Famosi, in arrivo le mogli di Marco Mazzoli e Paolo Noise!

Sull’Isola dei Famosi 2023 stanno per sbarcare due nuove naufraghe che faranno una sorpresa davvero speciale a Marco Mazzoli e Paolo Noise. Secondo le anticipazioni di Tv Blog, sembra che siano pronte ad approdare in Honduras le mogli del duo radiofonico: Stefania Pittalunga e Stefania Caroli.

“Accadrà infatti che Stefania Pittaluga andrà direttamente sull’isola per fare una sorpresa al marito Marco e fargli promettere quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi. Ma non solo, ci sarà di persona sull’isola anche la moglie di Paolo Noise, ovvero Stefania Caroli. Anche lei sarà in Honduras per fare un regalo al marito e anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato” si legge sul portale. Dunque, il pubblico potrà finalmente assistere alla proposta di matrimonio di Marco Mazzoli a sua moglie Stefania?

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli promette: “le chiederò di sposarmi in diretta”

Marco Mazzoli è stato protagonista di un momento davvero toccante quando ha rivisto all’Isola dei Famosi, una clip con la moglie Stefania Pittalunga: “Mia moglie è una donna fortissima, ed è così forte che è riuscita a cambiarmi, mi ha migliorato come essere umano, e mi manca tanto”. Il loro matrimonio è stato frettoloso e con un budget limitato: “Lei odia che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari”.

Dopo quell’occasione la coppia non è più convolata a nozze: “Poi non abbiamo avuto tempo, la nostra vita è stata molto movimentata“. Proprio per questo motivo, Marco Mazzoli ci ha tenuto a fare una proposta di matrimonio in diretta a sua moglie: “Lo faccio adesso: Stefania, davanti a milioni di telespettatori, in diretta su Canale5, io ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato”.

