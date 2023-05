Isola dei Famosi, eliminato Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli o Noise/ I sondaggi

Isola dei Famosi, Paolo Noise eliminato? I sondaggi parlano chiaro

L’Isola dei Famosi assisterà a una nuova eliminazione durante la prossima diretta. Ad essere al televoto questa settimana ci sono: Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli, Noise. Chi tra loro dovrà abbandonare le rive dell’Honduras? Sul web circolano già i primi sondaggi, e il risultato è abbastanza chiaro.

Ad avere la peggio nei sondaggi è Paolo Noise, che fa parte del duo radiofonico insieme a Marco Mazzoli. Al primo posto tra i naufraghi che si potrebbero salvare, invece, spunta Helena Prestes che sembra aver raccolto il consenso del pubblico. La modella è stata bersagliata dai suoi compagni che non hanno gradito il suo modo di porsi, ma il web l’ha premiata. Ovviamente, questi risultati non sempre corrispondo a ciò che accade in trasmissione c’è ancora speranza che Noise si salvi e continui a divertire con la sua solarità e ironia.

Chi vuoi salvare tra Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli e Noise? #Isola pic.twitter.com/MqYiXiXWdJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2023

Helena Prestes è stata protagonista di un crollo all’Isola dei Famosi, la fame comincia a farsi sentire e la modella è sempre più magra. Vedendo gli altri naufraghi dividersi il bottino della prova, la naufraga ha ceduto ed è scoppiata in lacrime.

“Non ce la faccio più. Mi sento debole, senza forza, sento che queste persone non mi conoscono, mi hanno attaccato, mi hanno giudicato perché mi vogliono nominare, non posso fare niente che dicono che recito. Mi sento completamente sola, non posso essere me stessa perché dicono che recito. Sono loro quelli che recitano” ha affermato Helena Prestes di cui in molti hanno notato l’eccessivo dimagrimento.

