Isola dei Famosi, una famosa ex naufraga si sfoga: “Non lo rifarei, tradita la mia identità televisiva”. Ecco di chi si tratta.

Un’ex naufraga si è pentita amaramente di aver partecipato a L’Isola dei Famosi e ha raccontato al Corriere della Sera che se potesse tornare indietro non farebbe mai più il reality. “Perché mi sembra un tradimento rispetto alla Rai. Io sono aziendalista dentro“. Così ha parlato Elisa Isoardi in una lunga intervista al quotidiano, ammettendo di avere questo come unico grosso rimpianto rispetto alla sua carriera lavorativa.

Ad agosto Elisa Isoardi festeggerà i suoi 20 anni in Rai, e in questo lungo periodo della sua carriera ha preso parte a numerose trasmissioni come Linea Verde, Unomattina, La prova del Cuoco e tantissime altre. Tutto è partito da Miss Italia, dove fu notata anche per la sua capacità innata di stare in televisione e da quel momento Elisa è stata richiesta in diverse trasmissioni. Nel 2020 l’avevamo vista accanto a Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle dove si è posizionata al quarto posto. Ma l’Isola dei Famosi è stata per lei un colpo basso che non rifarebbe mai più.

Un anno dopo il suo approdo a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi è arrivata a l’Isola dei Famosi dove è restata per poco più di un mese. Alla conduzione c’era Ilary Blasi ma lei si ritirò per via di un infortunio. Al Corriere della Sera ha parlato anche dei suoi miti televisivi: Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi. “Era generosissimo con i giovani“, spiega a proposito di quest’ultimo, mentre sulla conduttrice di Ballando con le Stelle dice: “Lei è tutto ciò che chi fa questo mestiere spera di diventare. Quando partecipai come concorrente a Ballando con le stelle, fu una lezione quotidiana, per me che sono così impulsiva“.

