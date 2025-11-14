Isola dei Famosi 2026 in crisi ancor prima di iniziare? Spunta la testimonianza di Fabio Ferrari, chiamato per sostenere il provino

Non sembra ci siano più dubbi: l’Isola dei Famosi tornerà anche nel 2026 con un’edizione tutta nuova che tuttavia manterrà la conduzione di Veronica Gentili. Una notizia resa ancor più plausibile da una testimonianza delle ultime ore rilasciata da un celebre attore che sarebbe stato contattato dalla produzione per sostenere un provino. L’attore in questione è Fabio Ferrari, che attraverso il suo profilo Instagram ha non solo fatto sapere di essere stato contattato per il reality, ma ha anche evidenziato problemi di budget per il programma.

In un video pubblicato su Instagram, Ferrari ha raccontato cos’è successo: “Mi chiama il mio agente e mi dice: ‘Guarda ti hanno chiamato per l’Isola dei famosi…’. Io gli dico che non è roba per me, io non sono capace di fare quelle cose, mi vergogno. Lui allora mi dice: ‘Guarda però c’è un team di autori che fa anche altre trasmissioni, quindi incontriamoli…’. Dico che va bene”.

Fabio Ferrari rifiuta di fare il provino per l’Isola dei Famosi 2026: colpa del budget mancato

A questo punto del video, Fabio Ferrari svela che avrebbe dovuto sostenere il provino a Milano: “Dico che va bene, però lui mi dice: ‘Eh, però non c’è il budget per l’hotel, quindi si deve andare in giornata, però non c’è il budget neanche per il treno’. – e conclude – Quindi mi sarei dovuto fare 7 ore di treno a spese mie… Mo vengo eh!” Dalle sue parole è dunque chiaro che tutto il provino sarebbe stato tutto a sue spese, condizioni di fronte alle quali l’attore ha deciso di non presentarsi e dire dunque no a questa opportunità. Ciò che tuttavia ha stupito molti utenti è il fatto che un programma come l’Isola non metta a disposizione budget per i provini: possibile che lo show sia già in crisi?

