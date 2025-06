Nel daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda oggi c’è stato il tenero ricordo di Jey Lillo per sua zia, che è morta a soli 40 anni nel 2017. Come ha detto lui “è stato un fulmine a ciel sereno” perché nessuno se l’aspettava, anche perché non aveva sintomi particolari, e sembrava essere in ottima salute. Ma il suo racconto non è finito qua.

“Ho lasciato la scuola, cantavo sempre, poi sono iniziati i tatuaggi. Avevo gli attacchi di panico, volevo essere un’altra persona, e invece dovevo farmi l’ansia mia amica” ha svelato il naufrago, tornando poi a parlare della zia morta, finendo per emozionarsi: “Fu una bella botta, prima volta che ne parlo apertamente. Era come una sorella, una mamma. Il ricordo bello è che per lei io potevo fare tutto. Quando è morta mi sono tatuato il suo nome dietro il collo”.

Isola dei Famosi, Jey Lillo con Chiara: “Nella notte ho visto dei mostri”

“Ho visto molto mostri, blatte, vermi, ragni. Non ho mai visto quello che visto stanotte. Granchi, scarafaggi enormi e piatti”: questo è ciò che Jey Lillo ha visto all’Isola dei Famosi, e più precisamente sull’isola Montecristo dove sta passando delle ore in compagnia di Chiara Balistreri. Delle difficoltà durante la notte ci sono state, è innegabile. Intanto si domanda: ma Jasmine sarà squalificata?

Per il loro stoicismo lo spirito dell’isola li ha voluti premiare con una caffettiera, ma senza caffè. Quest’ultimo se lo sono dovuto guadagnare facendo una piccola caccia al tesoro che è andata tutto per il meglio anche se il sacco contenente il caffè, che potevano condividere con gli altri naufraghi, era posizionato in alto. Il naufrago spera solo che questo non li renda ancora più nervosi di quanto già non lo siano.

