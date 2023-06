Isola dei Famosi, la finale a rischio a causa del maltempo?/ “Le previsioni sono catastrofiche…”

Finale Isola dei Famosi: l’aggiornamento di Alvin preoccupa i fan del reality

Come si dice spesso in questi casi: il dado è tratto. Non è più tempo di strategie e confronti all’Isola dei Famosi; questa sera, 19 giugno, andrà in onda l’attesa finale del reality condotto da Ilary Blasi dove finalmente si avrà modo di scoprire chi sarà il vincitore di questa scoppiettante edizione. A quanto pare però, Madre Natura non sembra essere dello stesso avviso; stando a quanto riportato da BlogTivvu, Alvin avrebbe confermato come le previsioni meteo per questa sera indicano un’alta possibilità di precipitazioni anche piuttosto copiose e intense.

Come anticipato, Alvin – inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi – ha aggiornato i fan della trasmissione in merito alla finale di questa sera 19 giugno. Nel dare tutte le informazioni di rito, si sarebbe soffermato – come spiega BlogTivvu – sulle condizioni meteo previste per questa sera. Nello specifico, la spalla di Ilary Blasi avrebbe raccontato come il maltempo potrebbe influenzare l’andamento della finalissima pur non soffermandosi sull’eventualità di un rinvio. In rete però, molti temono proprio questa possibilità: ossia che le condizioni possano diventare proibitive per la messa in onda.

Finale Isola dei Famosi, il pensiero di Alvin sul maltempo in Honduras: “Le previsioni non sono buone…”

“Domani finale, oggi le prove; però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta iniziando ad annuvolare, mare grosso. Le previsioni per domani non sono buone“. Queste le parole di Alvin, inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi – riportate da BlogTivvu – che per l’appunto mettono l’accento sul maltempo che incombe sul gran finale di questa sera. “Ci stiamo preparando per questo, facciamo la finale con il sole? No”, continua così Alvin con vena ironica, ma intanto in rete impazza il timore che la finale dell’Isola dei Famosi possa realmente essere compromessa.

Dopo l’aggiornamento di Alvin sulle condizioni meteo previste per la finale di questa sera de L’Isola dei Famosi, sul web il pensiero generale sembra essere piuttosto pessimista. Diversamente, l’inviato in Honduras si dice invece speranzoso e ottimista, pur ammettendo come le previsioni meteo sembrino promettere nulla di buono. “…Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche; quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani“.











