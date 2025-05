Mario Adinolfi è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso delle settimane, il suo percorso da naufrago ha attirato l’attenzione per le numerose discussioni avute con gli altri concorrenti, arrivando ad avere scontri dai toni decisamente accesi. A far discutere, poi, non sono stati soltanto i contrasti con il gruppo, ma anche la sua forma fisica, ritenuta da molti poco adatta ad un contesto estremo come quello del reality. Tra l’altro, questo è uno dei motivi che lo ha spinto a partecipare, ovvero dimostrato che anche chi viene spesso giudicato per il proprio aspetto può affrontare sfide ritenute “impossibili”.

Adesso, a rompere il silenzio è stata Silvia Pardolesi, la moglie di Mario, che ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Gente. I due, insieme da tanto tempo, sono convolati a nozze nel 2023 e, insieme, hanno due figli: Clara e Joanna Benedetta. Parlando con il giornale, la moglie di Mario Adinolfi ha raccontato le sue sensazioni dopo aver saputo della partenza del marito per un’avventura tanto insolita, svelando anche quali siano i suoi reali obiettivi.

Mario Adinolfi, parla la moglie Silvia Pardolesi: le rivelazioni sull’Isola dei Famosi

“Mi auguro che possa arrivare fino in fondo, magari vincere. Anche perché è questo il suo desiderio, è partito con quest’obiettivo. Però non è facile. Quando me lo ha comunicato, pensavo fosse uno scherzo. Da lì, è arrivata la curiosità, mentre ora la vivo con orgoglio. Mario è sempre stato un combattente. Poi, il suo è un messaggio importante, soprattutto per quei ragazzi che ogni giorno sono vittime di bullismo“, ha raccontato Silvia Pardolesi, la moglie di Mario Adinolfi, al settimanale Gente. Insomma, la donna è molto orgogliosa di suo marito e del suo percorso all’Isola dei Famosi.

Infine, Silvia ha anche parlato degli scontri di Mario con gli altri naufraghi. In particolare, non ha risparmiato critiche nei confronti di Loredana Cannata, che, durante una nomination, ha attaccato duramente Adinolfi, dichiarandosi in totale disaccordo con la sua partecipazione al reality a causa delle sue idee e dei valori che rappresenta. “Rispetto la posizione di Loredana e che abbia idee diverse. Però, mi è parsa fuori luogo, dato che non si erano ancora incrociati. Con così tanto astio, mi è sembrato un attacco gratuito“, ha detto la moglie di Adinolfi.