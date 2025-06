Loredana Cannata contro Patrizia Rossetti all'Isola dei famosi: "Ha tolto il riso crudo dalla cottura". Esplode la tensione

Tensione all’Isola dei famosi che si fa sempre più palpabile tra i vari naufraghi. Nelle scorse ore Loredana Cannata ha tuonato contro Patrizia Rossetti, dopo che la celebre televenditrice si è resa protagonista di un errore di cottura del riso sulla Playa. Un errore non di certo madornale, ma che si è rivelato sufficiente per scatenare l’ira dell’attrice: “Ha tirato fuori il riso crudo” ha tuonato Loredana.

La risposta di Patrizia non si è fatta attendere, ma ha spostato la responsabilità sulla compagna di gioco Teresanna Pugliese, affermando che le era stato consigliato di lasciarlo al dente, una cottura in grado di accontentare quanti più naufraghi possibili. Mirko, però, ha ribadito che non si trattava di un semplice “al dente”, bensì il riso risultava letteralmente crudo. Patrizia ha manifestato dispiacere e confusione, spiegando di aver assaggiato il riso più volte ma di non poter accontentare tutti quanti.

Teresanna Pugliese e Loredana Cannata, interviene Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese ha poi preso la parola per consigliare a Patrizia Rossetti di rimettere il riso nella pentola, perché era effettivamente troppo crudo. Patrizia però ha cercato di stemperare la situazione, sottolineando che il fuoco rimaneva lo stesso e che forse serviva più tempo per la cottura. In confessionale, la naufraga ha ammesso di essersi sentita di nuovo rimproverata dai compagni di gioco per la questione riso.

E come svelato dalla stessa Patrizia Rossetti, Loredana Cannata aveva in realtà già assaggiato il riso, questione che ha innescato ulteriori polemiche sulla playa. Insomma, i giorni passano e la fame si fa sentire, anche una semplice cottura può diventare un caso di stato sull’Isola più dura di sempre. Nervi sempre più tesi, tensioni ancora più acuite tra i naufraghi.

