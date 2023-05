Isola dei Famosi, Luca Vetrone in lacrime per la sorpresa della mamma/ “Orgogliosa di te, stai spaccando!”

Isola dei Famosi 2023, Luca Vetrone in lacrime per le parole della mamma

Grandissime emozioni per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 nella puntata di ieri sera. Oltre alla bellissima sorpresa ricevuta da Nathaly Caldonazzo, un video-messaggio da parte della figlia Mia, anche Luca Vetrone ha avuto modo di mettersi in contatto con un familiare. Non uno qualunque, ma forse la persona più importante della sua vita: la mamma. In postazione nomination, il naufrago è scoppiato in lacrime non appena ha sentito la voce della madre, che dallo studio lo spronava ad andare avanti.

“Ti voglio bene, sono felicissima di te – le parole al figlio – Sono orgogliosa di te, non sai quanto. Stai spaccando, ti vogliono un gran bene tutti. Stai dimostrando quello che sei: un ragazzo gentile, buono, educato, serio, sei perfetto quasi. Però mi raccomando, vai avanti, fai il tuo gioco“. Il suo incitamento lo porta alle lacrime, e arriva anche un prezioso consiglio su come proseguire al meglio la sua avventura: “Ti salutano tutti, ti voglio bene. Fatti scivolare addosso le cose che non ti piacciono: convinto e determinato, vai fino in fondo. Io ti adoro, ti voglio bene“.

Luca Vetrone: l’assenza del papà e il rapporto con la mamma

All‘Isola dei Famosi 2023 Luca Vetrone aveva già avuto modo di parlare dello splendido rapporto che lo unisce alla madre. Durante alcune confessioni con alcuni compagni di viaggio, il naufrago ha ammesso di aver vissuto senza la presenza di una figura paterna al suo fianco: “Mio padre non è che mi abbia fatto mancare qualcosa, ma la presenza…”. E aveva aggiunto: “La cosa che mi è mancata di più è raccontargli quello che mi succedeva“.

Di conseguenza, Vetrone è cresciuto solo con la mamma, che gli è sempre stata vicina e che l’ha aiutato durante tutto il suo percorso di crescita. Ora queste sue parole sono una bella spinta ad andare avanti nel suo percorso nel reality, con la consapevolezza di avere da fuori tutto l’appoggio e l’affetto della sua famiglia.

