Isola dei Famosi: Marco Mazzoli, stoccata a Nathaly Caldonazzo/ “E’ una recita!”

Quando un reality è in partenza, i riflettori sono sicuramente accessi più sui rapporti tra i vari concorrenti che sui primi verdetti. Non a caso, L’Isola dei Famosi 2023 – arrivata solo alla seconda puntata – è già un fiume in piena dal punto di vista degli scontri nel merito degli scontri tra naufraghi. Nel bene e nel male, nel merito del giudizio soggettivo, sta già facendo molto discutere un volto noto di questa tipologia di format: Nathaly Caldonazzo. Dopo l’esperienza al GF Vip, si è tuffata alla volta dell’Honduras alla ricerca di un’esperienza unica ma il suo carattere forte sembra già aver trovato dei detrattori.

Tra gli ultimi ad aver puntato il dito contro Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023 spiccano Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due volti radiofonici sono senza dubbio il duo più irriverente e dissacrante di questa edizione: difficile tenere a freno due personaggi che di certo non hanno peli sulla lingua quando si tratta di esporre la propria opinione. Il loro giudizio tagliente è stato infatti rivolto – nel corso dell’ultima puntata – nei confronti di Nathaly Caldonazzo nel merito di alcune vicissitudini di convivenza subentrate nel corso di queste primi giorni di permanenza sull’isola honduregna.

Nathaly Caldonazzo nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ne ha avute un po’ per tutti; prima con Cecchi Paone e poi con Cristina Scuccia. Il suo dissenso ha portato ad alzare i toni con entrambi tra l’altro con argomentazioni anche piuttosto forti. In particolare, a molti concorrenti non è andato giù il suo approccio nei confronti di quella che per molti è ricordata come Suor Cristina. Non a caso, al termine della puntata Nathaly Caldonazzo si è ritrovata catapultata in nomination a dimostrazione di come buona parte dei suoi compagni di esperienza non abbiano gradito gli atteggiamenti degli ultimi giorni e in particolare della diretta.

A rincarare la dose di critiche nei confronti di Nathaly Caldonazzo ha contribuito anche Marco Mazzoli – in coppia con Paolo Noise – che senza troppi giri di parole ha fotografato gli atteggiamenti della concorrente. “Mi sembra una recita scolastica anche inutile, io ancora non ho litigato con nessuno, dobbiamo coesistere: vedo che nascono faide apposta per la telecamera”. Il volto radiofonico, con il pieno supporto del suo compagno di avventura, ha dunque accusato Nathaly Caldonazzo di architettare degli scontri unicamente per ottenere maggiore visibilità all’Isola dei Famosi.











