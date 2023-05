Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin attacca la coppia Cecchi Paone-Antolini/ Ecco perchè…

Marco Predolin: “Per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa”

Marco Predolin era stato eliminato al televoto nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e, successivamente, era stato mandato sull’Isola di Sant’Elena dove termina chi è stato eliminato. In seguito i medici l’hanno costretto a ritirarsi dal reality show condotto da Ilary Blasi e ritornare in Italia. “I miei esami del sangue hanno rilevato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggeriti alla produzione di sospendermi dal gioco, mi sto pian piano ristabilendo. Ho 72 anni – ha detto il volto noto della televisione italiana – per godermi appieno Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo”.

Per quanto riguarda la televisione attuale, ha Marco ha affermato: “Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto. L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva“. Sarebbe una profonda delusione la motivazione primaria per cui l’ex conduttore ha deciso di abbandonare questa carriera.

Marco Predolin sui social ci aveva tenuto a precisare che non era stata una sua decisione: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE. Ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”.

L’ex conduttore tv intervistato da Novella 2000 si è espresso su alcuni dei suoi ex compagni d’avventura nella sua breve esperienza all’Isola dei Famosi 2023: “Ad Alessandro Cecchi Paone darei un 8 in quanto professionista, tuttavia il suo voto scende in considerazione alla partecipazione al reality con il fidanzato Simone Antolini, alla coppia do 5. Dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni, come se debbano a ogni costo dimostrare qualcosa. Il mondo è pieno di coppie omo ed eterosessuali, non c’è bisogno di porre sottolineature“. Parole non positive neanche per Helena Prestes definito: “Un personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3″.

