Isola dei Famosi, Nathaly come Maleficent sui canali ufficiali/ Ira web “Vergognoso!”

L’Isola dei Famosi 2023 e il post su Nathaly Caldonazzo

I profili ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati travolti nelle ultime ore da un’ondata di indignazione social, da parte dei numerosi telespettatori. Il programma ha infatti condiviso sui propri canali un post ironico riferito a Nathaly Caldonazzo. La naufraga, in particolare, è stata ritratta con le sembianze di Maleficent, la principale antagonista di Aurora nella fiaba La bella addormentata nel bosco. E, a corredo del post, una didascalia sarcastica: “Dopo l’affermazione di Cecchi Paone, non riusciamo più a vedere Nathaly con gli stessi occhi“.

Nathaly Caldonazzo: "Cecchi Paone? Brutta persona"/ "Non lo sopporto davvero..."

Il riferimento è proprio ad una precedente affermazione di Alessandro Cecchi Paone, che con l’attrice è stato più volte al centro di tensioni e litigi. Il giornalista aveva infatti ‘punzecchiato’ la compagna di viaggio in Honduras affibbiandole tale soprannome, in riferimento alla cattiva delle fiabe: “Andrea e Marco sono riusciti a tornare, secondo me a causa dell’influenza negativa di Maleficent Caldonazzo, soltanto con un pesce di medie dimensioni e un pesciolino di piccole dimensioni. Bene, grazie, ma ahimè lì qualcosa non ha funzionato“.

Nathaly Caldonazzo distrugge Cecchi Paone all'Isola: "Brutta persona"/ "Se lo incontro…"

L’Isola dei Famosi 2023 travolto dalle critiche: “Solo a voi fa ridere“

Il programma si è ovviamente ricordato di tale affermazione e ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla figura di Nathaly Caldonazzo. Tuttavia quello che sembrava essere un post divertente, dall’intento scherzoso ed ironico, ha invece scatenato la rabbia di numerosi telespettatori dell’Isola dei Famosi 2023. In molti, infatti, hanno sollevato polemiche sotto il post del programma, criticandolo per aver ridicolizzato l’attrice ricordando le parole provocatorie di Alessandro Cecchi Paone.

Nathaly Caldonazzo "troppo magra", polemiche web/ Prima dell'Isola aveva rivelato…

“Solo a voi fa ridere Cecchi paone a quanto pare” ha scritto un utente. “Trovo vergognoso che il sito ufficiale dell’isola pubblica queste foto. Non fa ridere e denigra una donna” un altro commento. E ancora: “A me lei non piace .. ma in quest isola la fate sembrare una stro*a mentre di fatto è una vittima“. La mossa del programma è stata dunque parecchio contestata e in molti si sono mobilitati per prendere le difese della naufraga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA