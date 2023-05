Isola dei Famosi, Nikita Pelizon spiazza su Gian Maria Sainato/ “Non un limone, però una limonata…”

Isola dei Famosi 2023, Nikita Pelizon interessata a Gian Maria Sainato?

I telespettatori dell’Isola dei Famosi 2023 hanno avuto modo di ritrovare Nikita Pelizon, già vincitrice del Grande Fratello Vip 7, ma questa volta in veste di naufraga per pochi giorni. E, durante la sua breve permanenza in Honduras per supportare la grande amica Helena Prestes, in molti hanno notato una simpatia tra l’ex Vippona e Gian Maria Sainato. In molti si sono chiesti se ci fosse un interesse per il naufrago, con Nikita che sarebbe rimasta folgorata dal suo sorriso, come già rivelato di recente.

Questa volta, però, ad indagare meglio sulla questione ci hanno pensato Andrea Dianetti e Giorgia Palmas all’Isola Party. I due conduttori hanno ospitato Nikita e hanno parlato con lei della sua attuale situazione sentimentale. Durante l’intervista, ha ribadito di non essere ritornata insieme a Matteo Diamante, ma di vedersi solo come amici: “Va tutto bene, gli voglio bene, ci vediamo ma con questo non sto dicendo che siamo fidanzati, non ci diamo questa etichetta. Quindi non dico niente di nuovo rispetto a quello che ho già detto“.

Parlando del presunto interesse per Gian Maria Sainato, invece, i conduttori di Isola Party le chiedono se ci fosse realmente una simpatia per il naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. E la risposta di Nikita Pelizon è spiazzante: “Mi dissocio che in futuro possa esserci un limone, però una limonata ad un aperitivo magari sì“. I conduttori in video-collegamento rimangono spiazzati, con Andrea Dianetti che esclama ironico: “Ma Nikita! No se puede sentir“.

L’ex gieffina cerca così di raddrizzare il tiro, tornando sui suoi passi e cercando di fare chiarezza: “Io intendo bere una limonata, sia ben chiaro“. Tuttavia il suo dietrofront ha destato più di un sospetto, con Dianetti che in realtà ha una sua idea a riguardo: “Io personalmente non ci credo a questa cosa. Secondo me lei ha pensieri sentimentali per la testa, non con Gian Maria, secondo me“. Potrà realmente esserci qualcosa in futuro tra Nikita e Gian Maria?

