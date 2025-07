Non solo Mario Adinolfi è finito in ospedale perché il suo corpo ha ceduto dopo l’Isola dei Famosi, ma anche Loredana Cannata non se la sta passando bene

L’Isola dei Famosi è un reality show molto duro dove i concorrenti patiscono la fame, la sete, il caldo, i temibili mosquitos e chi ne ha più ne metta. E il ritorno in Italia è sempre duro per tutti, anche se alcuni stanno più male di altri. Ad esempio quello che è successo a Mario Adinolfi che ha perso più di venti chili e che si è ritrovato in ospedale.

Cosa ha avuto l’ex naufrago? Come ha raccontato lui stesso ha avvertito un fastidio e poi dei dolori atroci arrivando poi all’ospedale di Roma. In pratica i suoi reni e il suo fegato non hanno gestito il calo di peso avuto in seguito alla sua esperienza isolana. I medici lo hanno rimesso in piedi dopo una brutta notte.

Isola dei Famosi: anche Loredana Cannata non sta bene dopo l’esperienza in Honduras

Mario Adinolfi, che si è ritrovato in ospedale dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, ed era normale dato che lui e gli altri si sono cibati solo di riso, pesce e frutta in quantità risicate. “Tutti noi abbiamo dei problemi” ha spiegato lui, “soprattutto coloro che hanno fatto l’intero percorso”.

Non ha fatto i nomi degli altri naufraghi che stanno male dopo il reality show condotto da Veronica Gentili, ma una in special modo ha rotto il silenzio dopo aver rischiato seriamente la vita: si sta parlando di Loredana Cannata che si trova in ospedale per problemi respiratori e cardiaci. I fan le sono stati molto vicini in questo brutto momento e c’è chi dice che si meritava la vittoria, come Mirko Frezza.

