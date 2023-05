Isola dei Famosi, perché Cristina Scuccia non indossava il bikini/ “Ho deciso di…”

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023: l’iniziale scelta sul bikini

All’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia sta vivendo un percorso non solo televisivo, ma anche di rinascita interiore e di riscoperta di se stessa. Grande protagonista in queste settimane in Honduras, l’ex suor Cristina si sta adattando ad un contesto come quello di un reality show, raccontandosi senza filtri. E, in particolare, sta assaporando una libertà da tempo ricercata: quella di mettersi in gioco e, soprattutto, di spogliarsi di ogni sovrastruttura. Tuttavia, prima di partire per l’Isola, si era imposta determinate scelte, come quella di non indossare il bikini.

“Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata” aveva spiegato. “Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. […] Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io“. Così la naufraga aveva spiegato il motivo per cui, all’inizio del suo percorso, avrebbe preferito non sfoggiare il due pezzi in Playa.

Il bikini di Cristina Scuccia: “Sto cercando una libertà“

Cristina Scuccia ha però saputo rispettare i suoi tempi e le sue scelte e, alla fine, ha intrapreso la strada alla ricerca della libertà. Che l’ha portata, all’Isola dei Famosi 2023, a rivalutare anche la scelta di non indossare il bikini. “Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze“, ha raccontato.

Alla fine il suo primo bikini di questa edizione è arrivato pochi giorni fa. Non un classico bikini ma, ai pantaloncini, ha unito un top che le ha lasciato scoperto l'addome. E i fan hanno apprezzato questo senso di libertà che la naufraga ha rincorso e raggiunto con tutto il suo cuore.











