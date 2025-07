Omar Fantini, il retroscena choc sull'incidente di Loredana Cannata all'Isola dei Famosi 2025: "E' stato un momento davvero terribile"

L’incidente di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025 ha lasciato un segno in Omar Fantini. L’ex naufrago ha raccontato alcuni momenti di paura vissuti durante la sua esperienza in Honduras e non ha potuto fare a meno di menzionare l’incidente di Loredana durante le prove. “È stato terribile”, ha raccontato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2025.

“Voi da casa avete visto un momento in cui non riusciva a risalire, ma noi lì… abbiamo vissuto tutto”, ha continuato ancora Omar Fantini. Il naufrago è entrato nei dettagli dell’incidente, spiegando che da casa – probabilmente – sono arrivati percezioni differenti rispetto a chi era in quel momento sull’isola. Perché “la regia ha cambiato inquadratura, ma intanto dieci persone, compreso il medico, si sono tuffate in acqua per salvarla”.

Isola dei famosi 2025, Omar Fantini torna a parlare della sua avventura in Honduras: “Le amicizie che mi porto via..”

Un momento veramente terribile quello vissuto da Omar Fantini e gli altri naufraghi, che non sapevano se Lorendana avrebbe superato quell’incidente. “È stato davvero un momento tragico, la tensione era altissima. Eppure lei ha reagito da vera Wonder Woman”, ha detto ancora Omar Fantini. Tra paura, adrenalina e tensioni, per fortuna le cose sono andate per il verso giusto, ma oggi Omar se ripensa a quel momento terribile ha i brividi.

Al di là del brutto incidente di Loredana Cannata, l’isola dei famosi ha regalato anche nuove amicizie e momenti di spensieratezza. Omar Fantini oggi guarda con gioia al fatto di aver costruito nuovi rapporti. “Mi porto a casa due amicizie bellissime: Jey Lillo e Mario Adinolfi Con Jey si è creata subito una sintonia”, le sue parole.