Isola dei Famosi salta per Supervivientes/ Puntata del giovedì registrata perché…

L’Isola dei Famosi salta per… Supervivientes. L’appuntamento del giovedì con il programma condotto da Ilary Blasi sarà rimodulato. Infatti, non sarà più in diretta come era stato fino alla scorsa settimana, bensì andrà in onda una puntata registrata proprio “a causa” del reality spagnolo. Questo avverrà comunque dal 28 aprile, perché la puntata del 21 è stata eliminata. Confermata invece la puntata di giovedì santo e quella pasquetta, mentre salterà l’appuntamento di giovedì 21 aprile. Il motivo? La programmazione spagnola.

L’Isola spagnola e quella italiana infatti condividono alcuni spazi – quello appunto del giovedì – e per le aziende produttrici era impossibile trasmetterli entrambi negli stessi orari. Giovedì 21 non ci sarà dunque Ilary Blasi in tv ma al suo posto andrà in onda il film Un Figlio di Nome Erasmus. Doppio appuntamento settimanale che però tornerà già dal 28 aprile, ma con un cambiamento importante: come spiega Biccy.it, le puntate del giovedì da qui alla fine del reality saranno registrate e non in diretta.

Isola dei Famosi salta per Supervivientes: perché non il contrario?

Ma perché l’Isola dei Famosi salterà per Supervivientes? Perché non è il programma spagnolo, che va in onda tre volte a settimana, a cambiare giorno o ad annullare un appuntamento? Il motivo sta nell’importanza della puntata del giovedì, che risulta essere quella centrale per Supervivientes e dunque impossibile da spostare. Resta comunque il fatto che Mediaset, invece, avrebbe potuto trovare un altro giorno in cui trasmettere, cosa non successa.

Davide Maggio, giornalista, critico ed esperto di programmazione televisiva, spiega la motivazione che dovrebbe aver portato a tale cambiamento di programma: “Ma perché è l’Isola della nazione della capogruppo “a soccombere”? Semplicemente, a quanto ci risulta, le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato, l’Isola tricolore può andare in differita perché ha già una puntata settimanale in diretta, dall’altro il giovedì è da anni l’appuntamento principale col reality sulla sopravvivenza oltre i Pirenei. Se è vero che Supervivientes è spalmato su tre serate (e due reti), è altrettanto vero che il giovedì è in onda “la gala” con Jorge Javier Vázquez. Le altre due serate sono “sussidiarie”, ciascuna con un conduttore e un sottotitolo diverso. Tale motivazione, chiaramente, spiega ma non giustifica Mediaset Italia che poteva semplicemente trovare un altro giorno in cui trasmettere il programma senza farsi togliere lo scettro della diretta dalla Spagna”.

