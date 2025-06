Scontro all’Isola dei Famosi tra Teresanna Pugliese e Loredana Cannata: cos’è successo dopo una prova ricompensa

Nel daytime di oggi de L’Isola dei Famosi due naufraghi in particolare sono stati chiamati a fare un giro con il temibile caiucco, che non è mai tanto governabile soprattutto se l’oceano è agitato. Jey Lillo e Teresanna Pugliese ci sono saliti sopra e cantando l’inno del Napoli sono riusciti ad arrivare a destinazione dove hanno trovato una bandiera, ma anche una pergamena dove hanno scoperto che lo spirito dell’isola li ha messi alla prova.

Da una parte potevano scegliere una canna da pesca al fine di aumentare le loro skills e poter prendere più pesci per tutti i naufraghi, quindi una scelta a favore del gruppo, ma dall’altra c’era un generoso piatto di parmigiana di melanzane. Lui avrebbe optato per la canna, ma Teresanna è stata troppo convincente: “Regaliamoci una gioia! Tanto il pesce lo mangiamo solo noi e Omar”.

L’Isola dei Famosi: Loredana Cannata si scontra con Teresanna Pugliese

Quando Jey Lillo e Teresanna Pugliese (lacrime per la madre) sono tornati alla base i naufraghi dell’Isola dei Famosi non se la sono presa per la parmigiana di melanzane mangiata alla faccia loro, anche perché hanno portato dei cocchi come contentino. Tutto benissimo, peccato che se lui ha rinunciato alla sua porzione di riso, lei tutt’altro: ha chiesto se qualcuno la volesse e poi se l’è mangiata di gusto perché aveva ancora appetito.

Questo gesto non è piaciuto a Loredana Cannata che prima si è confidata con Cristina Plevani per poi parlarne apertamente con la diretta interessata, che ha replicato: “Perché non me lo dici? Io l’ho chiesto prima di mangiarlo. Io ti ho dato la mia porzione quando abbiamo mangiato le polpette. Io avevo ancora appetito. Ho portato i cocchi. Non l’ho tolto a nessuno il riso”. Cristina ha confidato che si sarebbe comportata in maniera diversa.

