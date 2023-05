Isola dei Famosi, Simone Antolini confessa “Melissa è mia figlia”/ Cecchi Paone “voglio adottarla, ma…”

Isola dei Famosi 2023, Simone Antolini svela: “Melissa è mia figlia“

Nello studio dell’Isola dei Famosi 2023, nella diretta di questa sera, sono intervenuti Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. La coppia ha deciso di abbandonare il reality in seguito ai problemi di salute di Simone, e il giornalista ha fatto una scelta di cuore ritirandosi con lui e tornando in Italia al fianco del fidanzato. Ma, in studio, lo stesso Antolini è pronto a svelare una verità nascosta, tenuta in gran segreto fino ad oggi e che riguarda Melissa, la bambina di cui ha spesso parlato nel corso del reality.

Di fronte ad Ilary Blasi, Simone svela per la prima volta chi è questa bambina: “Melissa è mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto, è nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza, in cui avevamo io 17 anni, lei aveva qualche mese più di me ed era già maggiorenne“. L’ex naufrago parla del rapporto speciale che ha con la sua bambina e quanto l’avventura nella trasmissione sia stata per lui importante: “Noi siamo cresciuti insieme come fratello e sorella, ma soprattutto c’è una grande complicità di padre e figlia. L’Isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose. E negli ultimi anni non era così scontato“.

Cecchi Paone: “Melissa mi chiama zio Alessandro“

Alessandro Cecchi Paone è parso visibilmente emozionato di fronte all’annuncio di Simone Antolini all’Isola dei Famosi 2023, e svela: “Melissa è entrata subito nella mia vita, perché lui e lei sono assolutamente legati“. E ha aggiunto, in riferimento al fidanzato: “Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché ho scoperto che molte coppie omosessuali hanno una capacità accuditiva, paterna e materna insieme. Questo ragazzo, 22 anni, sa essere padre e madre di questa bambina, con un modo meravigliosamente dolce e attento, 24 ore su 24“.

Il giornalista si è anche detto felice di aver instaurato un rapporto con la figlia del suo compagno: “Melissa mi chiama zio Alessandro“. Infine, si sofferma sull’assenza di una legge che garantisca anche alle coppie omosessuali la possibilità di adottare: “Noi siamo andati all’Isola anche per dire: ‘Riconoscete il diritto alle coppie gay di sposarsi, come tutti gli altri, e di adottare i bambini. Perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso“.











