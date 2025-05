Sono passate poche edizioni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma diversi naufraghi si trovano già in grande difficoltà. Difatti, ci sono già stati due ritiri: Leonardo Brum e Angelo Famao, dopo aver essere tornati in gioco, hanno deciso di abbandonare definitivamente il reality. A vivere con particolare difficoltà quest’esperienza, poi, è anche Teresanna Pugliese, che da giorni manifesta una stanchezza ormai insostenibile. L’ex tronista, infatti, sta facendo molta fatica a gestire la fame, al punto da arrivare già ad uno stato di crisi che lei stessa non pensava di poter raggiungere così in fretta.

Dopo essersi resa protagonista di diversi conflitti durante i primi giorni, adesso l’ex volto di Uomini e Donne pare essersi calmata, complice la debolezza fisica che sta sentendo. Nelle ultime ore, la Pugliese si è sfogata con Mirko Frezza, che a sua volta sta trovando diverse complicanze nel riuscire a sopravvivere sull’Isola con così poco cibo. Secondo l’attore, quest’edizione del reality sarebbe persino più dura delle precedenti, mettendo seriamente alla prova i naufraghi.

Teresanna e Mirko in difficoltà all’Isola dei Famosi: cos’hanno detto

“Eravamo felici per un po’ di riso, tra l’altro dimezzato per la penalità dell’accendino. Diciamo che già sapevo, però non avevo mai provato questo senso di fame stremo, che ti divora e ti annienta l’energia e l’anima. In più, se stavi a casa, anche con la fama, avevi vicino tua mamma, la tua famiglia, è diverso… qui si è lontano, io sono stata proprio male. Non me l’aspettavo che fosse così dura. Non la mansione in sé di andare a caccia, ma...”, ha detto Teresanna Pugliese mentre parlava con Mirko Frezza.

“Ora penso a quanta roba a casa non serve, di quanto basti poco. Ma lo sai che questo è l’anno più duro di tutti? Prima non era così, questa è proprio la più dura di tutte“, ha risposto Mirko. “Sì, me l’hanno detto“, ha commentato amareggiata Teresanna. Al che, c’è chi ha iniziato a temere che anche l’ex tronista di Uomini e Donne possa decidere di abbandonare il reality, dopo gli ultimi ritiri. Tuttavia, l’influencer non ha ancora accennato ad un possibile abbandono, quindi sembra decisa a resistere alla stanchezza e continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi.