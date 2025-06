Momenti infuocati in diretta all'Isola dei Famosi 2025: le parole di Dino Giarrusso contro Cristina Plevani hanno acceso una lite furiosa

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ha avuto inizio con il ritorno nel gruppo originale dei concorrenti finiti all’ultima spiaggia. Con loro, è arrivato anche un filmato che ha svelato ai concorrenti ancora in gara le loro critiche, spesso pesanti, agli ex compagni d’avventura. In particolare, Dino Giarrusso si è scagliato contro Cristina Plevani, risentito per una sua battuta pungente: “È come sabbia nelle mutande”. Parole che ha definito “un insulto alla mia persona”, replicando però di non risentirne perché arrivano da una persona che “ha vinto il Grande Fratello e per 25 anni non ha fatto più nulla“.

Critica, questa, che ha toccato fortemente Cristina Plevani, che ha dunque replicato a tono a Giarrusso in diretta: “Se per essere una persona che vale qualcosa nella vita devo sempre elencare titoli di studi, conoscenze e cose fatte, allora non sono come lui. Lui è un classista che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Io sarò una persona normale con un lavoro normale, ma non mi sento inferiore a lui. Che differenza c’è tra il mio lavoro e il tuo?”.

Dino Giarrusso sotto attacco all’Isola dei Famosi 2025 dopo le pesanti parole su Cristina Plevani

Parole, quelle di Cristina Plevani, che hanno scatenato gli applausi del pubblico in studio e la replica piccata di Giarrusso. “Classista non lo accetto, – ha tuonato il naufrago dell’Isola dei Famosi 2025 – io ho passato la vita a combattere il classismo. Ho solo detto che ha fatto poco non solo nel lavoro ma nella vita.”. Un’affermazione, quest’ultima, che ha però ulteriormente peggiorato la posizione di Dino, accusato anche da un infuriato Omar Fantini: “Ridicolo! Il tuo è un insulto totalmente gratuito!”.

A schierarsi dalla parte di Cristina Plevani anche l’amico di Dino Giarrusso Giuseppe Cruciani, tornato ospite dopo due settimane. “Non è che se uno non va in televisione significa che non ha fatto niente, questa è la realtà. – ha tuonato contro Giarrusso – Io non sono il suo avvocato difensore, ma la conosco da anni e non è vero che in 25 anni non ha fatto niente, ha fatto tanti lavori. Devi chiedere scusa!”. Su questo invito, Dino si è scusato con Cristina che, in tutta risposta, lo ha mandato “affanc*lo!”.