Durante l’ultima diretta è arrivato ad accusare gli autori dell’Isola dei Famosi 2025 di aver voluto mettere in evidenza le ‘poche’ accuse nei suoi confronti a dispetto di un percorso finora fatto di sacrificio e apprezzamenti, eppure sono bastati pochi minuti all’ultima spiaggia perché Dino Giarrusso ricevesse nuove critiche anche dall’unica sua ‘coinquilina’. Quello di Ahlam El Brinis è uno dei nomi fatti da Giarrusso in diretta parlando di coloro che lo apprezzano e con i quali va d’accordo. Peccato che, poco dopo la fine della puntata, la stessa Ahlam si sia lamentata di lui in un confessionale.

La naufraga non si è detta felicissima della presenza di Dino, affermando che “Non è il miglior compagno che avrei voluto qui.”. Ha quindi motivato questa esternazione, aggiungendo: “È una persona che vuole avere sempre ragione, che vuole far sentire sempre e comunque la sua parola. Sarà difficile stare qui, nonostante io abbia una profonda pazienza”.

Dino Giarrusso ancora nel mirino delle critiche all’Isola dei Famosi 2025

Nonostante, dunque, la pazienza, Ahlam teme che la sua permanenza all’ultima spiaggia insieme a Dino Giarrusso non sarà semplicissima. Il concorrente, negli ultimi giorni all’Isola, ha avuto molte discussioni, da Teresanna Pugliese a Cristina Plevani che lo ha definito “sabbia nelle mutande”. Lo stesso Mario Adinolfi, che ad oggi è il concorrente con il quale Dino ha un rapporto più solido, ha ammesso che Giarrusso ha un problema col voler parlare sempre di se stesso, auto-elogiandosi. Un atteggiamento, questo, che ha destato l’antipatia di alcuni di concorrenti, come visto, tra i quali anche Mirko Frezza.

