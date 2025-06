Dino Giarrusso si è raccontato ai compagni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025, facendo rivelazioni inaspettate sulla sua vita privata. In un momento di leggerezza del gruppo, Dino ha preso il centro della scena per raccontare la sua vita, partendo dalla sua infanzia e dal rapporto con i suoi genitori.

“I miei genitori si chiamano Dino e Teresa e si sono fidanzati quando mia mamma Teresa aveva 12 anni e mio padre 15 anni. – ha esordito Giarrusso, continuando poi col raccontare le sue radici – Casa mia era al centro di Catania, una casa in affitto, una villa con giardino in affitto a un prezzo bassissimo per una serie di colpi di fortuna, e siccome era in centro città ed era molto grande era un po’ un porto di mare.”

Dalla famiglia si è poi passato all’amore. Dino Giarrusso ha ammesso di aver avuto molte compagne e, soprattutto, tantissime avventure in pochi anni della sua vita. “Quelle poche volte che tradivo la mia fidanzata succedeva che lasciavo la mia fidanzata per mettermi con quella con cui la tradivo. – ha spiegato il giornalista di fronte al gruppo tra l’attento e l’incredulo – A 33 anni ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single. E per dieci anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, quindi ho vissuto il contrario di prima”.

È di fronte a quest’ultima ammissione che, quasi in coro, tutti hanno ripetuto ‘centinaia e centinaia’, facendo intendere di non crederci affatto. C’è chi come Cristina Plevani lo ha palesato senza mezzi termini e chi, come Jay Lillo e Patrizia Rossetti, è scoppiato a ridere a questa ammissione. Dino però ha ribadito: “È successo… 10 anni sono 520 settimane, fatti il conto… anche una ogni due settimane!”, parole che sono però apparse poco credibili a molti dei suoi compagni d’avventura.