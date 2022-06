Isola, Edoardo dà della “coatta” alla sorella Guendalina/ Il motivo e la reazione

L’isola dei famosi, Guendalina e Edoardo Tavassi si battibeccano dopo la finale

L’isola dei famosi 2022 si è conclusa con il trionfo di Nicolas Vaporidis, che ha sbaragliato la concorrenza degli altri 5 finalisti Maria Laura De Vitis, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Luca Daffré , anche se molti telespettatori ritengono in rete che alla finale del reality avrebbero dovuto concorrere anche i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi. Entrambi ritirati dal gioco, all’indomani della serata finale del reality i due fratelli vip sono diventati protagonisti di un battibecco per certi versi esilarante, con Edoardo che tra il serio e il faceto è arrivato a definire “coatta la sorella Guendalina mentre i due si trovavano in un rinomato albergo.

Al momento della colazione in albergo, occasione in cui lei ha dato il consuetudinario “Buongiorno flowers” ai suoi fan, Edoardo ha prontamente lanciato una stoccata alla sorella, tacciandola sarcasticamente di fingersi elegante e “british” quando a suo avviso sarebbe solo “una coatta”: “Ma quale buongiorno flowers, Guendalina che è una coatta fracica per darsi un tono prende il british tea, ma stai zitta che a casa stavi facendo la colazione col Nesquik fino a poco fa”. La reazione di Guendalina Tavassi?

La reazione di Guendalina all’etichetta affibbiatale dal fratello Edoardo

L’ex Grande fratello si è lasciata andare ad una risata a crepapelle, confermando a sorrisi spontanei le abitudine mattutine che ha a colazione, spifferate da Edoardo. E non è tutto. La simpatia contagiosa dei fratelli Tavassi, che come accade per la stragrande maggioranza tra parenti non si fanno mancare degli screzi nel loro privato nonostante siano molto complici, poi prosegue con Guendalina che si ritrova a fare la spesa dinanzi all’hotel, al grido di : “Stiamo facendo i rifornimenti come le nonne”-

Degli sketch molto simpatici che mostrano l’innata simpatia dei fratelli Tavassi, che tanto ha appassionato i telespettatori de L’isola dei famosi 2022, tanto che una parte del pubblico ritiene i fratelli dei finalisti mancati al reality show.











