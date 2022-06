Isola finale, Estefania Bernal rivede Roger Balduino/ Ecco cosa c’è stato tra loro

L’isola dei famosi 2022, Estefania Bernal incontra Roger Balduino dopo il reality

La puntata finale de L’isola dei famosi 2022, andata in onda nella prima serata del 27 giugno 2022 su Canale 5, è stata all’insegna dei momenti tv ricchi di grandi emozioni, come quello dell’ingresso in studio dell’eliminata alla semifinale del reality, Estefania Bernal. Dopo essersi ritrovata fuori dai giochi ad un passo dalla finale del reality made in Honduras, Estefania Bernal ha registrato un ritorno a L’isola dei famosi 2022 radioso, come ospite in studio, sfoggiando le sue curve perfette da top-model quale è, in un seducente tubino black e dalle trasparenze sul lato A. In occasione dell’ingresso in studio, la modella ha così avuto modo di rivedere la sua crush honduregna.

Non appena giunta al centro studio, dove la conduttrice Ilary Blasi l’ha prontamente incalzata sulla relazione amorosa registrata in Honduras con il modello Roger Balduino, la bella Estefania non ha nascosto l’attrazione provata verso il compagno d’avventura, confermando così di aver iniziato il flirt ancor prima che cominciasse il reality, come riportato dall’ex naufrago a mezzo stampa. “Ci siamo conosciuti prima in aeroporto, poi in hotel, gli ho voluto un sacco di bene”, ha esordito la modella dagli occhi di ghiaccio, senza però scendere nei particolari sul trascorso amoroso avuto in hotel con Roger Balduino.

Relazione sospesa tra Estefania e Roger

La rivelazione della modella prosegue con ulteriori dichiarazioni che dichiarano sospesa la lovestory: “poi però le cose non sono andate bene e la relazione si è un po’ contaminata nel gioco. Guarda come ride lui (allude a Roger Balduino, ospite in studio, ndr)… dall’inizio mi sono trovata molto bene con lui… anche se lui non è convinto”.

La reazione di Roger Balduino alle dichiarazioni di Estefania Bernal? Il modello ha sorriso in più occasioni, palesandosi piuttosto dubbioso sulla veridicità dell’intervento di Estefania, che ha poi concluso con dei ringraziamenti generali rivolti alla produzione Mediaset de L’isola dei famosi 2022: ” Comunque grazie per l’opportunità a tutti, veramente è stato stupendo”.

