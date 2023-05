Isola, Fiore Argento contro Helena “arroganza supportata dal nulla”/ Lite in diretta!

Isola dei Famosi 2023, ennesimo scontro tra Helena Prestes e Fiore Argento

All’Isola dei Famosi 2023 sembra essersi creata una netta spaccatura nel gruppo, con numerosi naufraghi (quasi tutti) che si sono schierati contro Helena Prestes. La naufraga, in particolare, è stata accusata di essere esibizionista e di fare lo show a favore di telecamere, come ribadito da Marco Mazzoli nel corso di una litigata. Ma è anche Fiore Argento a scagliarsi contro di lei, accusandola in diretta: “Ha una mancanza di rispetto totale nei confronti di chiunque. L’arroganza dell’ignoranza pure, è un’arroganza supportata dal nulla, è l’insulto basato sul nulla“.

Gli scontri tra le due naufraghe sono all’ordine del giorno ma, secondo la sorella di Asia Argento (quest’ultima intervenuta sull’Isola per supportarla), Helena all’arroganza aggiungerebbe anche l’insulto: “Quando non ci sono argomenti, si arriva sull’insulto. ‘Sei vecchia’ è quotidiano proprio. Ormai mi scivolano addosso, ma appena sono tornata in spiaggia con il tutore lei mi ha detto: ‘Vattene’“.

Tuttavia Helena Prestes si difende e, all’Isola dei Famosi 2023, nega di aver voluto cacciare Fiore Argento: “Non è vero. Lei è arrivata in tenda e ha detto: ‘Leviamo l’acchiappasogni da qua che porta malocchio’“. La ‘rivale’ però smentisce seccamente: “Mai detta una cosa del genere“. Inoltre, nel corso della clip introduttiva che ha riassunto le recenti tensioni tra le due naufraghe, la Prestes ha più volte affermato di sentirsi invidiata da alcune donne del gruppo. Ilary Blasi, a quel punto, le chiede: “Ti senti invidiata?“.

La concorrente però nega: “No, non uso questa parola“. A quel punto è intervenuta dallo studio Vladimir Luxuria che, resasi conto delle contraddizioni della naufraga, sbotta: “Helena, guarda che quella parola l’hai detta, forse hai la memoria molto breve. E dire che le altre sono invidiose, vuol dire mettersi in una condizione di superiorità. Vuol dire che ti consideri meglio di loro“.











