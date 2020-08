Isola Gallinara venduta a magnate ucraino per 10 mln/ E’ polemica: “Che amarezza”

E’ stata venduta l’isola ligure della Gallinara, un isolotto di modeste dimensioni situata al largo fra Albenga e Alassio. Il fortunato acquirente, come riferisce l’edizione online de La Stampa in data odierna, 3 agosto, è Olexandr Boguslayev figlio dell’ucraino Vyacheslav Boguslayev, 81enne politico e imprenditore presidente della Motor Sich, fra i più grandi produttori mondiali di motori per aerei, missili ed elicotteri, nonché storica fornitrice dell’aviazione russa. Cifra di acquisto, dieci milioni di euro. L’affare è stato portato a termine lo scorso 17 luglio, con le trattative che erano però iniziate un paio di mesi prima, e l’isolotto passa così in mano straniera dopo che per 40 anni è stata in possesso di nove gruppi familiari piemontesi e liguri. Come detto sopra, si tratta di un’isola “modesta”, essendo lunga un massimo di 470 metri, larga 450, e alta 87. La sua storia è millenaria, essendo stata rifugio in passato di Santi e di Papi, mentre fra l’ottavo e il 14esimo secolo è stata sede di un’abazia benedittena fra le più potenti al mondo.

ISOLA GALLINARA, CIANGHEROTTI: “FERMIAMO IL TUTTO”

L’isola prende il suo nome dal fatto che un tempo era popolata da galline selvatiche e nel 1947 assistette inerme ad una delle più gravi tragedie delle marina civile italiana, l’affondamento per incidente della motonave Annamaria con a bordo 44 bimbi fra i 4 e i 13 anni, tutti provenienti da Milano. Nessuno vive sull’isola, ad eccezione del custode, e a breve, del magnate ucraino di cui sopra, quando l’atto vi vendita sarà formalizzato. Ovviamente la vendita dell’isola ha fatto storcere il naso a molti, fra cui al consigliere provinciale e comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha spiegato attraverso una nota: «L’isola Gallinara venduta ad un magnate ucraino? Operazione che può essere fermata con un intervento tempestivo della Regione. L’ente dia un supporto al Comune di Albenga affinché possa esercitare al più presto e senza tentennamenti il diritto di prelazione. Questa è un’occasione unica. La notizia è sconcertante – ha aggiunto – e lascia l’amaro in bocca. Ma non tutto è perduto. Lo Stato, come la Regione e i Comuni possono far qualcosa per fermare questa operazione immobiliare e preservare l’isolotto. Un intervento urgente da parte della Regione e del Comune non è solo auspicabile, ma necessario perché l’isola venga tutelata e soprattutto resa fruibile ai turisti».



