Isola, Gianmaria Sainato choc: “Costretto a scendere a compromessi nella moda”/ “Ho lasciato, poi il Me too…”

Gianmaria Sainato, confessione all’Isola dei Famosi: “Ho lasciato la moda per non scendere a compromessi”

Tempo di confessioni per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Lo spirito dell’Isola dei Famosi 2023 ha dato ai concorrenti la possibilità di conquistare una omelette grazie ad un gioco della verità. A Corinne Clery il compito di interrogare i suoi compagni d’avventura con domande messe a punto dalla produzione e scegliere poi i tre naufraghi più sinceri che avrebbero, dunque, conquistato il cibo messo in premio.

“Scenderesti a compromessi pur di arrivare al successo?” è stata la domanda che Corinne ha posto a Gianmaria Sainato, la cui risposta ha spiazzato l’attrice francese. “Non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo, perché altrimenti l’obiettivo lo avrei raggiunto anni fa.” ha esordito Gianmaria, per poi entrare nel dettaglio: “Ho lasciato il mondo della moda quasi subito, dopo qualche mese perché non volevo scendere a compromessi e non ci sono sceso, infatti ho perso tempo, anni, ho iniziato a fare un altro lavoro, ho lavorato come commesso. Poi il mondo è cambiato, anche grazie al movimento ‘Me too’, e ho continuato.”

Corinne Clery appoggia Gianmaria Sainato: “Anche a me è successo…”

Toccata dalla confessione di Sainato, sentendola anche un po’ sua, Corinne Clery ha deciso di premiare proprio lui, insieme ad Helena Prestes e Cristina Scuccia. L’attrice ha dunque motivato la sua scelta, ammettendo di aver vissuto sulla sua pelle ciò che Gianmaria ha descritto: “Hai detto una cosa molto vera. Io ho conosciuto questo mestiere che hai tentato di fare all’inizio. Ci hanno provato tutti e si son beccati dei gran calci e grandi schiaffi e non ho mollato mai. Quindi grande coraggio ammetterlo, ce la farai.”

