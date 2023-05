Isola dei Famosi 2023, il sostegno di Fabio Ricci dopo l’infortunio a Fiore Argento/ “Sei un’amica”

Primo infortunio per Fiore Argento, naufraga che sta partecipando all’Isola dei Famosi 2023. L’inviato in Honduras, Alvin, ha spiegato in diretta cosa è successo. La concorrente si è presentata con un vistoso tutore al piede. “Si è fatta male al dito mignolo del piede”. Nelle ultime ore, la figlia di Dario Argento è giù di morale sia a causa della situazione tra le Chicas che per il suo infortunio. Per questo motivo, Fabio Ricci ha deciso di rincuorarla con dei preziosi consigli per affrontare al meglio questa avventura.

Fabio Ricci ha provato a rincuorare Fiore Argento, triste per quanto sta accadendo con le Chicas, oltre che per l’infortunio al piede e, per tale motivazione, non può fare il bagno o fare attività quale jogging. Il naufrago ha offerto alla compagna d’avventura dei preziosi consigli, dichiarando: “Tu sei un’amica per me e sono contento che tu stia meglio”. Il concorrente ha poi voluto ricordare le parole di incoraggiamento della sorella Asia a Fiore Argento. Nonostante le frasi pronunciate da Fabio, i pensieri della naufraga sono affollati specialmente a causa rapporti con le naufraghe dell’Isola. “Da quando sono tornata tutto il gruppo è d’amore e d’accordo e Helena ha precisato che da quando sono arrivata io hanno iniziato a discutere di nuovo. In realtà, lei ha voluto discutere”, ha raccontato Argento.

La figlia del regista ha successivamente ha aggiunto: “Ho salvato Cristina e ho pensato “poverina lei fuori dal mondo”, ho fatto un’opera di carità. E lei? Ha scelto Helena. Lei lo sapeva che sarei andata al televoto. Se Cristina, Helena, Corinne vogliono che io me ne vado via, me ne vado subito. Per carità”.

Fiore Argento, in particolare, non riesce più a tollerare il comportamento di Helena Prestes e assieme ai suoi compagni non risparmia duri giudizi verso la modella. Nelle ultime ore, sembrerebbe che non soltanto il gruppo delle Chicas, ma anche il resto dei naufraghi è diventato insofferente nei confronti di Helena, accusata di essere esibizionista e di fare lo show a favore delle telecamere. Sulla compagna d’avventura, Fiore Argento ha usato parole al vetriolo: “Quando lei si è messa a fare il pianto greco dicendo che tutti la invidiano è stato assurdo. Corinne poi, era lì vicino a lei a consolarla io ho detto: “Vi prego”, ha spiegato Fiore agli altri naufraghi. Poi ha aggiunto: “Mia cara, tutti ti invidiano perché sei così bella. Ma ti pare? Gran ca**i se sei bella o no. Io sono una stilista ho lavorato con persone bellissime“, ha sottolineato la naufraga.

Pamela Camassa, allora, è intervenuta nella conversazione e, anche lei, ha voluto precisare: “Nessuno ce l’ha con lei” La modella, in crisi di nervi, si è successivamente sfogata scoppiando in un pianto ininterrotto: “Qui mi giudicano tutti, non riesco a essere me stessa”.











