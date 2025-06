Dopo le accuse che tanto hanno fatto discutere ai danni di Chiara Balistreri, Jasmin Salvati ha deciso di fare ammenda anche con la diretta interessata all’Isola dei Famosi 2025. Dopo le scuse arrivate in diretta su Canale 5, la nuova concorrente ha deciso di spiegare a Chiara le motivazioni delle sue forti esternazioni e quanto questo atteggiamento sia, in realtà, sintomo di un passato difficile che non ha ancora affrontato del tutto.

Cristina e Mirko contro Loredana all'Isola: "Teatrale, si è creata un personaggio"/ Lei scoppia a piangere

“Vedo sempre tutto negativo, quindi ho pensato di stare antipatica, e quando penso questa cosa tendo ad allontanarmi.”, ha esordito Jasmin in un confronto con Chiara all’Isola. “Quella frase era totalmente fuori luogo e non lo pensavo. – si è quindi giustificata, tirando in ballo il suo passato – Io sono molto impulsiva. Non ho mai potuto espormi o parlare della mia storia, perché a prescindere venivo attaccata.”

Isola, Ahlam disperata all'ultima spiaggia: "Mi chiedo cos'ho sbagliato per uscire così"/ "Non è giusto!"

Chiarimento definitivo tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati all’Isola dei Famosi 2025

In un confessionale, Jasmin è entrata maggiormente nel dettaglio, spiegando di avere eretto, quando era ancora una bambina, una corazza contro gli altri: “Sono una che tende ad avere perennemente la corazza alzata e forse con lei l’ho alzata troppo presto e sono stata molto dura senza un particolare motivo.” In merito ha quindi aggiunto: “La tengo da quando sono bambina per proteggermi da qualsiasi persona. Ho iniziato dalla mia famiglia e da brutte parole che mi venivano dette ma anche da situazioni che una bambina non avrebbe mai dovuto vivere.”

Isola, Dino Giarrusso sotto accusa anche all'ultima spiaggia/ Ahlam: "Difficile stare con lui, ecco perché"

Le scuse di Jasmin e il chiarimento fatto sono stati gesti apprezzati da Chiara Balistreri, che ha perciò chiuso la questione dicendo: “Ho notato una differenza sostanziale nell’approccio di Jasmin, sono contenta di aver avuto modo di avvicinarmi e parlare con lei. È giusto che chi sbaglia nel parlare possa fare un passo indietro e recuperare.”