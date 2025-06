Jasmin Salvati ha fatto il suo arrivo in Honduras da pochi giorni ma è già diventata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2025. Mentre i genitori di Chiara Balistreri chiedono provvedimenti contro di lei, a causa delle sue esternazioni, Jasmin si è aperta con Mario Adinolfi, parlando di famiglia e rivelando di essere stata adottata.

“Bisogna avere le palle per adottare un bambino, – ha esordito Jasmin durante la chiacchierata con Adinolfi – anche perché dipende che storia ha il bambino adottato e poi non è facile perché non è detto che tutti si sentono genitori.” La naufraga si è dunque raccontata, spiegando di aver avuto contatti con i suoi genitori biologici: “Io poi ho avuto anche la fortuna/sfortuna che a 13 anni è comparsa mia mamma naturale. Per me è stato un po’ complicato perché io l’ho nascosto.”

Jasmon Salvati all’Isola dei Famosi 2025: “Io adottata? Mi vergognavo di dirlo, l’ho nascosto fino ai 20 anni”

Jasmin Salvati ha raccontato di aver allora nascosto fino ai 20 anni di essere stata adottata: “A coloro che dicevano ‘Sembri metà italiana e metà di un altro paese’, io dicevo che era per il mio papà… mi inventavo cose perché mi vergognavo sia da dove venivo che dell’adozione. È stato pesante.”, ha ammesso la naufraga dell’Isola dei Famosi, che alle telecamere del reality, successivamente, ha spiegato di aver sofferto molto per questa situazione. “Per me è stata una grande sofferenza, non l’adozione ma quello che è successo dopo e per il rapporto con i miei genitori. – ha raccontato Jasmin, concludendo – Io li ho sempre considerati i miei genitori, non quelli affidatari. I figli non sono di chi li fa ma di chi li cresce secondo me.” Ad oggi, se potesse scegliere tra genitori adottivi o genitori biologici, sceglierebbe “adottivi, tutta la vita!”

