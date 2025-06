Scontro in diretta all'Isola dei Famosi 2025 tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli: una battuta della giornalista accende gli animi

Il finale della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ha riservato al pubblico scintille e accuse in diretta tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli. La presenza della giornalista in studio, come opinionista speciale, ha sortito i suoi risultati, visto che ha sicuramente acceso animi e discussioni, proprio com’è accaduto con il Leader del gruppo (anche questa settimana), quando Selvaggia ha paragonato alcuni concorrenti agli ‘squali’ che attaccano quando sentono il sangue. Un paragone che non è piaciuto ad Omar Fantini, che ha dunque replicato a tono alla Lucarelli, dicendole che “non siamo tutti come te!”

Francesca Fagnani punge Selvaggia Lucarelli: la replica lapidaria di lei/ La faida tra le giornaliste

Una risposta che ha dato il via ad uno scontro fatto di provocazioni, partite con la replica di Selvaggia a Omar: “Mi piace questa cosa che tiri fuori un po’ di carattere!”. “Ce l’ho il carattere cara, non ti preoccupare”, ha risposto lui, scatenando Selvaggia: “‘Cara’ a tua sorella comunque! Comunque non parlavo di te nello specifico, anche perché tu non hai ancora espresso la tua nomination…”.

Selvaggia Lucarelli: “Mi rivedo in Teresanna Pugliese”/ “Mario Adinolfi? All’Isola personalità spiaggiata…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Omar Fantini sbotta contro Selvaggia Lucarelli è lite in diretta all’Isola dei Famosi 2025

Omar Fantini ha però dichiarato che la sua era una risposta a nome del gruppo, motivazione che ha trovato la risposta piccata di Lucarelli: “La devi smettere di parlare a nome del gruppo. Capisco che tu ti senta il leader, ma non sei il portavoce. Tira fuori questa personalità anche con gli altri, non solo con me che non voto e non sono nel tuo gruppo.”. Il naufrago ha allora perso le staffe, tuonando contro la giornalista: “Ma se gli altri non sono così fastidiosi nel mondo, non serve! Qui andiamo d’accordo. E se ho vinto questa, Selvaggetta, – ha aggiunto mostrando la collana da leader – posso dire anche delle cose per il gruppo.” A chiudere è stata allora Selvaggia con un’ultima risposta provocatoria: “Adoro questa cosa, sta venendo fuori il vero Omar, lo sto illuminando!”.

Lorenzo Biagiarelli, chi è il compagno di Selvaggia Lucarelli: matrimonio in arrivo?/ “Basta romanticismo!”