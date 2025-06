Le ultime nomination hanno acceso la polemica all’Isola dei Famosi 2025. A finire nel mirino questa volta è stato Omar Fantini che, dopo aver conquistato nuovamente la collana da Leader, ha compiuto due scelte: quella di salvare Loredana Cannata, mandando così al televoto Mirko Frezza, e quella di mandare in nomination Teresanna Pugliese. Una mossa che quest’ultima si aspettava, non solo in virtù dell’accesa lite che ha visto lei e Omar protagonisti poche ore prima della diretta.

In realtà, secondo la naufraga, sarebbe in atto contro di lei una strategia messa in piedi da un naufrago su tutti: Mario Adinolfi. “Mario come burattinaio e Omar come burattino, hanno attuato una strategia”, ha tuonato Teresanna, una volta tornata in playa, alle telecamere dell’Isola in confessionale.

Altrettanto scontento delle scelte di Omar Fantini si è poi dimostrato Mirko Frezza. È be nota ormai la sua poca simpatia nei confronti di Loredana Cannata, che trova teatrale e poco spontanea. Motivo per il quale, il fatto che un amico – Omar – abbia preferito proprio lei a lui, mandandolo così al televoto, è stato un boccone troppo amaro da buttare giù. Ecco perché, alquanto infastidito, Mirko si è così sfogato in confessionale: “Se ha preferito Loredana l posto mio, si tenga Loredana. A questo punto se lo guardano loro il fuoco.” ha tuonato, minacciando di fare solo ‘vacanza’ nel corso della prossima settimana. Poi ha concluso con sarcasmo: “Vuol dire che lei ha delle qualità migliori delle mie secondo Omar”. Di fronte a questo malcontento, non è da escludere che nei prossimi giorni la polemica si alimenti ulteriormente.