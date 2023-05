Isola Party, Pierpaolo Pretelli e Luca Vismara tra gli ospiti/ Quando andrà in onda

Pierpaolo Pretelli e Luca Vismara ospiti dell’Isola Party: ecco quando andrà in onda

Pierpaolo Pretelli, reduce dalla conduzione al GF Vip Party, e Luca Vismara, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, saranno ospite dell’Isola Party. Il digital show condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, anticipa la puntata del reality show regalando ricchi dettagli e punti di vista sempre nuovi sulla vita dei naufraghi in Honduras.

Luca Vismara, critica il bacio tra Cecchi Paone e Antolini/ "Di cattivo gusto"

“In esclusiva streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, a partire dalle ore 20 i due conduttori seguiranno le fasi iniziali del reality, portando gli spettatori nel backstage degli studi di Cologno Monzese per svelare i segreti della produzione attraverso interviste, giochi e tante risate. Tra gli ospiti del quarto appuntamento ci saranno Carlo Motta, compagno della naufraga Helena Prestes e Arnaldo Del Piave, amico della concorrente del reality Corinne Clery. In collegamento interverranno anche Pierpaolo Pretelli, reduce dall’esperienza come conduttore di GF Vip Party e Luca Vismara. Ma le sorprese non finiscono qui, perché oltre a twittare con l’hashtag #isolaparty per commentare quanto accade durante il programma, ci saranno altri metodi per interagire con i conduttori. Per scoprire come, basterà seguire con attenzione Isola Party, una produzione Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow.” si legge sulla pagina di Mediaset Infinity.

Luca Vismara: "Voglio portare i Jalisse a Sanremo dopo l'Isola"/ "Proporrò loro una canzone per Amadeus"

Luca Vismara e il commento a Cecchi Paone: “pessimo gusto e…”

Luca Vismara sarà, dunque, ospite dell’Isola Party lo show che anticipa l’Isola dei Famosi. Qualche settimana fa, l’ex naufrago aveva espresso una dura opinione su Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Il fulcro della sua critica sono i baci passionali che la coppia esterna in diretta televisiva.

“A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay lesbo o di stoca*zo mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto” afferma Luca Vismara che incarna il pensiero di una parte del web e del pubblico. E’ molto probabile che il volto televisivo affronti questo argomento anche nel digital show del reality, al fianco di Pierpaolo Petrelli. Cosa ne penseranno i conduttori di questa controversa posizione?

GF Vip, gli "Spartani" insieme a cena/ E con loro spuntano Giulia Salemi e Pierpaolo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA