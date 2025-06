Nuovo contro in diretta all'Isola dei Famosi 2025 tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi (con Omar Fantini e Cristina Plevani): cos'è successo

Scintille sin da subito nell’ottava diretta dell’Isola dei Famosi 2025 tra i concorrenti ancora in gara. In particolare, i due schieramenti – Teresanna Pugliese da una parte e il trio Adinolfi-Fantini-Plevani dall’altra – hanno iniziato a punzecchiarsi sin da subito. In un filmato, l’ex volto di Uomini e Donne ha accusato ancora una volta Mario Adinolfi di essere un burattinaio che tira i fili di Omar e Cristina: “La strategia del burattinaio è quella della votazione di gruppo.”

Dal suo canto, Omar Fantini ha definito Teresanna una “serpe che ti morde alle spalle“, e a proposito della questione manipolazione, ha spiegato: “Burattino è offensivo, io non nego che secondo me ci sono delle squadre con dei ruoli, è ineccepibile. Una squadra è stata mezza abbattuta, l’altra sta sopravvivendo e si trova bene con certi, gli altri cerca di allontanarli.”.

Teresanna Pugliese si è allora sarcasticamente detta sorpresa dalla capacità di previsione dei suoi compagni d’avventura dell’Isola dei Famosi: “In queste lunghe strategie ho notato che hanno tutti un’idea molto chiara, prevedono chiaramente quelli che sono più forti e temibili, che devono cadere. Io mi immedesimo per cercare di capire ma non riesco…”, ha ammesso. È stato poi Adinolfi l’ultimo a rispondere alle accuse di Teresanna, chiudendo il dibattito in diretta con la sua ormai nota schiettezza: “Io faccio pochissimo, quello che mi interessa è che arrivino in finale i migliori. Tra questi ci sono io e le persone con cui ho legato di più. Chi non è migliore cadrà.”

