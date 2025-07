Teresanna Pugliese ha raccontato ai compagni dell'Isola dei Famosi 2025 la sua difficile infanzia, iniziata con la fuga da suo padre

Teresanna Pugliese non ha un passato facile alle sue spalle. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, per alcuni papabile vincitrice di questa edizione, lo ha finalmente raccontato nel dettaglio proprio a un passo dalla finale, che si terrà domani 2 luglio. Teresanna ha vissuto una situazione familiare drammatica, a causa della quale, insieme a sua madre e ai suoi fratelli, è stata costretta a scappare di casa.

“Sono figlia di Paola, mia madre, e di un uomo che oggi non so dov’è e che fa.“, ha esordito Teresanna, raccontandosi ai compagni d’avventura. “Quando mia madre scopre realmente chi è cerca di scappare. Finalmente riesce a farlo ma, intanto, è rinnegata dalla sua famiglia”, continua la naufraga, raccontando di un padre (suo nonno) molto severo, così come gli zii, e legati a concezioni arcaiche.

Teresanna Pugliese racconta i dettagli della sua difficile infanzia all’Isola dei Famosi 2025

La notte in cui riesce a scappare da suo padre, “io avevo quasi cinque anni, mio fratello ne aveva 8 e i due gemelli avevano pochi mesi.”. Trovare un posto in cui stare però non è una cosa facile: “Facciamo un po’ in giro dalle suore, un po’ per le case di alcuni amici e stiamo così per un po’, nel pieno del disagio e senza l’equilibrio di una quotidianità.”. Passano così anni difficili, in cui sua madre è l’unico punto fermo. Alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, Teresanna ha però raccontato come, nonostante tutte queste difficoltà e in un’età particolare, non abbia mai smesso di sognare un futuro migliore: “La mia vita è stata tormentata e poi bella. Io già da bambina, in un mare di casini, di problemi e di difficoltà, speravo molto in un cambiamento, immaginavo cose, sognavo tanto.”, ha rivelato la naufraga tra le lacrime.

