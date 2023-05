Isola, Vladimir Luxuria stronca Christopher “hai rotto le scatole”/ “Cosa squallida!”

Isola dei Famosi 2023, le tensioni tra Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo

All’Isola dei Famosi Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo hanno avuto, pochi giorni fa, un’accesa litigata per via del razionamento del cibo. Il modello ha accusato l’attrice di aver aperto una delle scatolette dei viveri quando ancora non erano state divise, lei di tutta risposta l’ha apostrofato come “vile e pietoso“. Nella diretta di questa sera Ilary Blasi affronta l’argomento direttamente con loro, e Leoni spiega per quale motivo se la sia presa con la compagna di viaggio se, alla fine, le scatolette erano di entrambi.

Isola 2023, Vladimir Luxuria punge Helena/ "Pubblico ti ha premiato, povere Chicas!"

“Mi sono arrabbiato perché non avevamo ancora diviso le lattine e dovevano durare fino a ieri, invece non è stato così” spiega, e aggiunge una preoccupazione che nutre per la Caldonazzo: “Mi preoccupa su Nathaly una cosa: lei mangia la sua parte 3 giorni, e fa 4 giorni di digiuno. Mi preoccupa questo“.

Nathaly Caldonazzo "Christopher Leoni? I suoi piedi puzzano, non ho dormito"/ La rivelazione choc

Vladimir Luxuria asfalta Christopher Leoni: “Hai rotto le scatole“

I rapporti sull’Isola di Sant’Elena, dove entrambi si trovano dopo essere stati eliminati al televoto, sembrano essersi ora rasserenati. Tuttavia l’atteggiamento di Christopher Leoni nei confronti di Nathaly Caldonazzo non è affatto piaciuto a Vladimir Luxuria, che l’ha accusato in diretta all’Isola dei Famosi 2023: “Nathaly avrà pure mangiato una scatola, ma tu le hai rotte le scatole Christopher. Sappiamo che Nathaly ha il suo carattere, ma tu questa volta hai torto“.

L’opinionista attacca il modello senza mezze misure, spiegando: “Lei te l’aveva detto che aveva mangiato la scatoletta, e tu hai fatto finta di non saperlo. Sei arrivato davanti alle telecamere e hai fatto una sceneggiata da attore di quarto grado, caro Christopher“. Il naufrago cerca però di difendersi: “No, avevamo diviso le lattine dopo che gliel’ho detto davanti alle telecamere“. Vladimir però non sente ragione e prosegue il suo duro affondo in diretta: “Dire che volevi nascondere le scatolette è una cosa squallida su quell’isola“.

Vladimir Luxuria rivelazione choc/ "I Jalisse potrebbero divorziare dopo L'Isola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA