Isoladellerose, The Band/ Sarcina parzialmente perplesso, ma Asia Argento critica

Enrico Nigiotti sa bene cosa significhi cercare di mettersi in gioco in un talent show, momento che può provocare sempre grande ansia e paura di sbagliare tra i concorrenti. Ed è proprio per questo che il cantante è stato entusiasta di accettare la proposta di Carlo Conti di fare da tutor a “The Band“, dove ha deciso di seguire i ragazzi dell’Isoladellerose.

Il gruppo, che è omposto da soli tre componenti, Federico Proietti, voce e chitarra, Amdrea Zanobi al basso e Iacopo Volpini, è già conosciuto in realtà dal pubblico televisivo. Recentemente, infatti, hanno fatto parte del cast di “Citofonare Rai2“, il programma in onda la domenica mattina su Raidue condotto da Paola Perego e Simona Ventura, dove avevano il compito di reinterpretare brani storici della musica italiana e non solo.

Isoladellerose: un gruppo che piace ma non a tutti..

In occasione dell’ultima puntata di “The Band” gli Isoladellerose hanno deciso di esibirsi interpretando una delle canzoni simbolo delle Vibrazioni, “Vieni da me“, brano che evidentemente conosce bene un altro tutor, Francesco Sarcina. I ragazzi hanno cercato di dare una versione particolare della hit, che ha conquistato con qualche remora anche il suo inteprete nonostante sia stata parzialmente diversa da quella più nota: “I brani propri sono sacri in qualche modo – ha detto nell’ultima puntata il cantante –. Anch’io sono passato dall’esperienza di raccattare un brano, ma ho detto di no. Perché i brani sono creature proprie. Però questi ragazzi sono pazzeschi, hanno fatto una versione disumana, incredibile… Ma potevano fare così un altro brano”.

Di diverso avviso invece la giurata Asia Argento, una che solitamente non le manda certamente a dire quando si tratta di esprimere un’opinione. La cantante ha infatti criticato Nigiotti per la scelta: “Come band spaccate, siete veramente forti – ha detto in puntata -. Avevate un’energia incredibile. L’inizio un po’ battiato, moscio, non so da dove veniva, dall’oltrespazio, non so come è venuto in mente a te tutor (ha detto rivolgendosi a Nigiotti, ndr). C’è Francesco che è un animale da palcoscenico, fino alla fine quando poi non sei uscito dalla gabbia questo animale non l’ho visto”.











