Isolde Kostner: “All’Isola dei Famosi ho sofferto la fame”/ “Da atleta rinunciavo a…”

Isolde Kostner, ex sciatrice ed ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, ha concesso un’intervista al periodico “Confidenze”, nella quale ha parlato della sua abilità ai fornelli, sviluppatasi quando non era più un’atleta e quando è diventata mamma: “Il mio punto debole, su cui devo lavorare, è la carne, mentre i canederli sono la mia specialità”. I primi rudimenti culinari Isolde li ha appresi da sua madre: “In estate la aiutavo a fare le composte e i succhi di frutta da mettere da parte per l’inverno. Il profumo del suo strudel mi riporta indietro nel tempo. Lei sapeva che non poteva farmi regalo migliore al momento delle trasferte”.

Quando vestiva la tuta della Nazionale italiana di sci alpino, Isolde Kostner si è sottoposta a grandi rinunce alimentari, soprattutto “i dolci. Ne vado matta e sono una fanatica del miele. Da sciatrice mi limitavo molto. Mi concedevo qualcosa da domenica sera a mercoledì. Mi ero messa in testa che gli zuccheri irrigidissero i muscoli…”. Quando gareggiava, l’azzurra soffriva spesso di mal di stomaco: “Davo la colpa al cibo, così mi limitavo al riso in bianco. Da quando ho smesso di fare gare non ho mai più avuto problemi”.

ISOLDE KOSTNER: “ALL’ISOLA DEI FAMOSI…”

Quando ha preso parte a “L’Isola dei Famosi“, Isolde Kostner ha sofferto la fame: “Avevo paura di patire la fame come buco nello stomaco. Invece quella sensazione non l’ho mai provata, ma il non mangiare mi aveva messo addosso una spossatezza mai provata prima. Ci sono state giornate in cui avrei preferito non alzarmi mai dalla stuoia”.

Isolde Kostner ha quattro uomini in casa: il marito Werner e i figli David, Gabriel e Philip. Cosa significa per una donna essere in minoranza e in solitudine in un ambiente domestico maschile? “Ho dovuto fare pace con me stessa, maniaca dell’ordine e della pulizia. Da qualche anno ho capito che l’unica possibilità di vivere in tranquillità è dimenticare la casa dei miei sogni e di accettare quella che è, ovvero non impeccabile”.

