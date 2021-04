Isolde Kostner/ Bacia ad Awed e accende il fuoco, è la star!

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 bacia ad Awed

Finalmente dopo tanti giorni passati ad osservare rimanendo ferma in silenzio all’Isola dei Famosi 2021, Isolde Kostner ha mollato gli ormeggi. Sul suo volto è apparso il sorriso ed è diventata la vera eroina di questo fine settimana visto che è riuscita ad accendere il fuoco. I naufraghi, infatti, erano rimasti senza fuoco mentre i loro vicini, gli arrivisti, erano pronti a tenerlo vivo per avere la possibilità di cucinare. Per fortuna per i nostri naufraghi, però, c’era proprio Isolde Kostner che dopo tanto osservare e lavorare duro sotto la cenere, ha sferrato un colpo duro anche a Valentina Persia che non pensava che la sua compagna di avventura riuscisse a portare a casa il risultato. Con un po’ di impegno e la sua intelligenza, la campionessa è riuscita ad accendere il fuoco per la gioia di tutti che hanno potuto così consumare le leccornie vinte da Andrea Cerioli durante la prova del fuoco giovedì sera.

Isolde Kostner star di questo fine settimana

Ma questo non è l’unico momento saliente dell’avventura di Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 perché la campionessa ha avuto modo di lanciarsi nel suo primo bacio nel programma e il fortunato è stato Awed. Colto da un momento di ilarità dovuto proprio all’arrivo del cibo e del vino, lo youtuber ha iniziato a baciare in giro le persone sull’Isola iniziando da Gilles Rocca e finendo proprio ad Isolde Kostner che no si è tirata indietro ma ha baciato il compagno di avventura sulle labbra per la sua gioia. Finalmente una volta che tornerà a casa potrà raccontare a tutti di aver baciato una campionessa sportiva e le risate in quel momento non sono mancate. Adesso bisogna capire quando Isolde Kostner si sporcherà ‘le mani’ in una bella lite in stile pollaio magari proprio con i nuovi arrivati.

