Isolde Kostner/ Beccata a rubare all’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli furioso!

Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 sta mostrando il suo vero volto adesso. La campionessa è arrivata un po’ in sordina e un po’ pronta a guardarsi in giro ma adesso tutto è cambiato. Le cose per lei sono cambiate e anche per i naufraghi che adesso la vedono con un occhio diverso. In particolare, proprio in questi due giorni passati tra una diretta e l’altra del programma, Isolde Kostner ha fatto tremare prima Angela Melillo, che ha ammesso di avere dei dubbi sul suo comportamento, e poi anche Andrea Cerioli che l’ha beccata a rubare, o quasi. Proprio all’arrivo sull’Isola lunedì scorso, il tronista bolognese ha trovato la campionessa pronta a portare via, nella sua parte di Isola (visto che adesso sono divisi in due gruppi) alcune cose da mangiare e a quel punto non si è trattenuto accusandola di voler rubare per lasciarli senza niente. La difesa di Isolde Kostner non è mancata visto che ha risposto a tono al bolognese.

Valentina Persia/ Awed mente sulla nomination a Ciufoli e lei si infuria!

Isolde Kostner beccata a rubare all’Isola dei Famosi 2021 da Andrea Cerioli e non solo..

In particolare, Andrea Cerioli rivolgendosi a Isolde Kostner, ha perso la pazienza sbottando così: “Posso dirti quello che penso veramente? Se vuoi prenderti quei cactus prenditeli“. A quel punto la campionessa ha replicato spiegando che quella è roba che aveva raccolto lei il giorno prima insieme a Ciufoli e adesso che adesso è arrivata nell’altro gruppo ed è senza cibo ha pensato di portarne via un po’: “Io sono arrivata lì senza riso. Ieri io e Roberto siamo andati a prenderne nove o dieci cactus”. Anche Angela Melillo poi si è unita alla discussione ma non direttamente con Isolde ma sfogandosi con i suoi compagni di viaggio e ammettendo di guardarla adesso con sospetto, forse non la conosciamo ancora bene?

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez/ Ignazio Moser la tradirà all'Isola dei Famosi 2021? Il web...Manuela Ferrera rifatta?/ Dal seno fino alle protesi ai glutei: la reazione del web..

© RIPRODUZIONE RISERVATA