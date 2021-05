Isolde Kostner/ Da “finalista annunciata” dell’Isola dei Famosi a possibile eliminata: è crisi?

Isolde Kostner: “Andrea Cerioli ha mollato la presa con me da quanto è finalista”

Pace fatta per Isolde Kostner e Andrea Cerioli? All’Isola dei Famosi 2021 è bastato poco per cambiare le carte in tavola e, in particolare, la campionessa è convinta che sia bastata l’etichetta di finalista per il bolognese per calmarsi e voltare pagina in questi ultimi giorni. Proprio parlando con Matteo Diamante, Isolde Kostner ancora piena di energia e di voglia di fare, ha avuto modo di parlare del suo rivale, il tronista bolognese, e di come tutto sia cambiato con lui da quando è diventato finalista. Non si capisce bene se intende dire che è per via della sicurezza che si è un po’ calmato o forse era proprio al titolo che puntava mettendosi in mostra anche in questo modo. Il dubbio rimane ma per Isolde Kostner è arrivato il momento della verità. La campionessa è stata spesso vincitrice delle prove di agilità e di forza portando a casa il titolo di leader, alternandosi proprio con il bolognese, riuscirà a mettere in campo tutto questo nella puntata di stasera?

Isolde Kostner finalista all’Isola dei Famosi 2021?

In programma all’Isola dei Famosi 2021 ci sono ben tre eliminazioni mentre tutti gli altri potranno sbarcare nella finalissima del 7 giugno altri dovranno andare dritti a casa mettendo fine alla loro avventura, a quale di queste due fazioni apparterrà Isolde alla fine di questa serata? La Kostner continua a rimanere positiva, a dirsi contenta della sua esperienza ma anche piena di energia per questa semifinale tant’è che non solo raccoglie legna e va in giro a trovare cibo, in settimana ha trasformato l’Isola in una vera e propria discoteca per la gioia di tutti. Gli animi sono ormai gioiosi per la finale in vista e il ritorno a casa, quando toccherà a Isolde?

