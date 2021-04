Isolde Kostner/ Davvero ‘invisibile’ all’Isola dei famosi 2021? La campionessa pronta ad agire ma..

Isolde Kostner ‘invisibile’ all’Isola dei Famosi 2021?

Isolde Kostner avrà la sua rivincita all’Isola dei Famosi 2021? Sembra proprio che per lei inizi a muoversi qualcosa soprattutto da quando lunedì scorso, nel corso della puntata, si è un po’ parlato di lei e di questa sua voglia di essere super partes e sempre lontana dai guai e dai pettegolezzi etichettandola un po’ come l’invisibile di questo gruppo e di questa edizione. In molti sono convinti che la campionessa di sci arriverà lontano con la sua tattica del ‘poco alla volta’ e i suoi primi frutti stanno già arrivando, forse. Nessuno l’ha nominata, non è finita in nomination, e sono molti adesso che le chiedono consiglio a cominciare da Miryea Stabile che, delusa da quanto è venuto fuori in diretta sulle presunti macchinazioni di Vera Gemma, ha deciso di prendere le distanze dal gruppo scaricando la sua amica delusa dalle sue bugie.

Miryea Stabile si consola con Isolde Kostner che…

Proprio di questo la bella Pupa ha parlato con Isolde Kostner spiegandole che lei è solitamente una ragazza che mette la pace e che ama vivere in tranquillità ma che in questo contesto è finita in trappola. Isolde Kostner la invita a ponderare bene le sue scelte e, soprattutto, a prendere la giusta posizione andando a fondo alle questioni. Anche la campionessa, dopo l’ennesima punzecchiatura anche in diretta, ha spiegato bene che lei non ha intenzione di prendere una posizione o l’altra a favore di un gruppo o dell’altro ma vuole sempre interessarsi alle questioni una alla volta, solo nel caso in cui ua cosa riguarderà lei da vicino, allora si interesserà altrimenti no. Proprio per questo in passato aveva accusato Andrea Cerioli di essere sempre in mezzo a tutte le discussioni, anche quelle che non lo interessano da vicino. Siamo sicuri che se Miryea Stabile si avvicinerà a Isolde dopo aver voltato le spalle alle valchirie allora sì che troverà la pace e tornerà a vivere tranquilla lontana dalle tentazioni e le liti.

